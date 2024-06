Ome Joop’s Tour zoekt nog deelnemers

Zondag 21 juli start op Sportpark ’t Cranevelt de 73e editie van Ome Joop’s Tour. Voor deze editie van 2024 is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan via de site van Ome Joop’s Tour.

Sinds het begin van het zojuist afgelopen voetbalseizoen staat Ome Joop’s Tour op het shirt van het eerste elftal van VDZ. Ruimte die beschikbaar is gesteld voor een goed doel door twee hoofdsponsors van VDZ: Willemsen Makelaardij en Coop Alteveer. Een concept dat is uitgedacht in samenwerking met de sponsorcommissie VDZ Hogerop. Deze commissie en de beide sponsors geven hiermee invulling aan maatschappelijke ondersteuning.

Een uitvloeisel van deze samenwerking is dat de start van Ome Joop’s Tour 2024 plaatsvindt op ’t Cranevelt. Zowel VDZ als wielervereniging RETO, dat ook op ’t Cranevelt huist, verzorgen op 21 juli bij de start van Ome Joop’s Tour activiteiten voor de deelnemers. In de video zijn Evert van Amerongen (voorzitter VDZ Hogerop), Stan Minderaa (verenigingsmanager VDZ), (oud)-deelnemers, vrijwilligers en Marcel Legerstee (Tour-directeur) zichtbaar.

