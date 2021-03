Arnhemse GroenLinks, VVD en PvdA zeggen samenwerking met D66 op

De Arnhemse coalitiepartijen GroenLinks, VVD en PvdA hebben besloten om de samenwerking met D66 te beƫindigen. Reden hiervoor is dat een constructieve samenwerking niet mogelijk blijkt. Inhoudelijk zijn er zeker nog veel raakvlakken, maar de manier waarop D66 politiek bedrijft staat te ver van ons af.

ingezonden door Mark Coenders -GroenLinks, Leendert Combee – VVD, Eric Greving – PvdA

Vertrouwen en kritische houding

Het is de vaak negatieve toon en houding, waar geen vertrouwen uit spreekt. Deze negatieve houding past niet in een constructieve samenwerking binnen een coalitie. Het is pijnlijk dat het ondanks eerdere afspraken niet is gelukt tot een goede samenwerking met D66 te komen.

Probleem is uiteraard niet een kritische houding of het aantal kritische vragen op de verschillende onderwerpen. Daar hebben we onderling nog nooit een punt van gemaakt. Kritisch zijn we allemaal, dat is zelfs van groot belang om de stad goed te besturen.

Wederkerigheid

Als het om samenwerken gaat wil D66 vooral overleggen binnen de coalitie op het moment dat ze dat zelf van belang vinden; er is geen sprake van wederkerigheid. Daar is geen enkele relatie tegen bestand, ook deze coalitie niet.

Het stadsbestuur gaat door. Daarom gaan GroenLinks, VVD en PvdA in gesprek om te komen tot oplossingen.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties