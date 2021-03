Lopend vuur langs Arnhem

Op 7 maart komt de tocht aan in Arnhem, waar van 13:00 – 16:00 uur een wake plaatsvindt bij het gemeentehuis. Bij de wake wordt een doek van 4 bij 4 meter tentoongesteld met kindertekeningen gemaakt door kinderen uit kamp Moria op Lesbos, op deze manier wil de organisatie de boodschap van deze kinderen zichtbaar maken. Bezoekers kunnen tijdens de wake op het doek hun wens achterlaten voor deze kinderen. Het doek met alle wensen reist met de organisatie mee via Nijmegen – Wageningen – Bennekom en Amersfoort naar Den Haag waar het op 16 maart (de dag voor de verkiezingen) gepresenteerd wordt aan onze verkiezingskandidaten. Een tweede actie bestaat uit de distributie van speelse ‘gehackte’ verkiezingsposters en leuzen die iedere kiezer uitdagen om extra stil te staan bij welk asielbeleid men kiest.

In Arnhem wordt de actie georganiseerd door Linda van der Knaap van stichting Changing Stories, zij wordt ondersteund door de landelijke posteractie Home For All, die met posters van kindertekeningen gemaakt door kinderen in kamp Moria aandacht vraagt voor de situatie in de vluchtelingenkampen op Griekenland. Ook Borderline Offensive ondersteunt de Arnhemse actie. Linda legt uit waarom ze meedoet:

“Met Changing Stories reizen we drie keer per jaar af naar vluchtelingenkampen in Europa om daar theaterprojecten te doen met kinderen. Het breekt mijn hart elke keer om te zien in welke omstandigheden deze kinderen hun jeugd doorbrengen, na al zoveel rampspoed te hebben doorstaan. Ik schaam me om mezelf Europeaan te noemen.”