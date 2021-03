Museum Arnhem in De Kerk, sluit de deuren van de Walburgiskerk. Sinds 2019 richtte met museum zich met programmering in deze kerk op actuele kunst en vormgeving, Arnhemse makers, design en mode. Museum Arnhem verlaat De Kerk zodat de organisatie zich volledig kan richten op de heropening van het museum aan de Utrechtseweg. Het vernieuwde museum opent naar verwachting in het voorjaar van 2022.

In De Kerk vonden de afgelopen twee jaar negen verschillende presentaties plaats met de focus op experiment, vernieuwing en innovatie. Ook waren er regelmatig performances, discussieavonden, concerten en lezingen. Er waren tentoonstellingen te zien over onder andere feminisme, body positivity en klimaatongelijkheid, altijd vanuit het oogpunt maatschappij en samenleving. Deze programmalijn wordt straks doorgetrokken in het vernieuwde museum.

Afscheidsvideo

Vanwege de huidige coronamaatregelen moest de tentoonstelling

Living Forgiving Remembering eerder sluiten en kon het geplande slotweekend niet doorgaan. Daarom eindigt Museum Arnhem de periode in de Walburgiskerk met een compilatievideo waarin we terugkijken op een mooie periode in deze tijdelijke tentoonstellingsruimte.

(Ver)bouw Museum Arnhem

Museum Arnhem verbouwt en breidt uit. In het museumgebouw komt een nieuwe vleugel met een prachtig uitzicht op Arnhem en het uiterwaardenlandschap. De vleugel is ontworpen door Benthem Crouwel Architects. In het ontwerp is een grondige renovatie en vernieuwing meegenomen van het huidige gebouw: oorspronkelijk een herensociëteit uit 1873 en later in gebruik genomen als museum. De verbouwing is live te volgen via museumarnhem.nl/nieuwbouw

