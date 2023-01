Kerstvakantie voorbij, kerstboom de deur uit

Nu de kerstvakantie bijna voorbij is, is de jeugd nog net in de gelegenheid kerstbomen naar park Angerenstein te brengen. Ze krijgen daar er per boom een lot voor, dus is er kans op winst voor hun werk. Zo vertelden de jongelui ons.

Jaarlijks is er in het park een kerstboomverbranding met nieuwjaarsreceptie. Op een ruig terreintje in het park worden de bomen verzameld, tegen inlevering van een boom krijgt men een lot, en als het donker is wordt de stapel door de brandweer in de fik gestoken. Hierna is er een kleine verloting. Onderwijl kunnen wijkbewoners genieten van een gezellige nieuwjaarsreceptie met gl├╝hwein en erwtensoep – zo vinden we op de wijkwebsite. Maar we kunnen de datum voor dit spektakel niet vinden…

Voor alle andere mogelijkheden om van de kerstboom af te komen: de gemeente verwijst naar de afvalkalender van Prezero.

