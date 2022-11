Audioroute gemaakt voor en door Malburgers [video]

Herinneringen ophalen tijdens een theatrale audioroute door Malburgen: twaalf Malburgers zijn samen met theatermaker Karlijn van Kruchten verhalen gaan verzamelen over deze Arnhemse wijk. De verhalen zijn vastgelegd in de vorm van een audioroute.

door Aniek Beekman, RTV Connect

Verschillende plekken in de wijk worden onder de loep genomen, plaatsen die veel voor die bewoners betekenen of betekend hebben. Van Kruchten heeft deze twaalf Malburgers geïnterviewd en neemt de luisteraar zo mee op tour door de wijk. Met een lach en een traan, worden de herinneringen gedeeld met de luisteraars.

‘Daar moet je niet zijn’

“Ik merkte toen ik het met mijn leeftijdsgenoten over Malburgen had dat het ging over dat je daar ‘niet moest zijn’, en dat maakte mij nieuwsgierig”, legt Van Kruchten uit. “Waarom zeggen ze dat, en wat is die achterliggende gedachte? Ik ben toen op onderzoek uit gegaan.” De theatermaker legde contact met de bewoners van de wijk en vormde een groep mensen die hun verhalen wilde vertellen. Deze verhalen wilde Van Kruchten delen en dat is gelukt. Deze twaalf personen zijn nu, met hun verhalen, te beluisteren in de audioroute.

‘Gevoelens komen terug’

“Prachtig om zo herinneringen op te halen,” laat een van de luisteraars weten. “Ik had niet verwacht dat de gevoelens van vroeger ook echt terugkomen!” Zaterdag konden geïnteresseerden voor het eerst de tour beluisteren en te voet of met de bus, georganiseerd door Bureau Ruimtekoers, langs de uitgekozen plekken in de wijk. Op de verschillende locaties door Malburgen hangen QR-code’s waar de luisteraar naar de juiste platforms wordt geleid.

De route werd afgelopen 19 november gelanceerd en daarvoor aangekondigd door Arnhem Direct.

——

Deze content is gemaakt door mediapartners RTV Connect