Arnhem stevent af op vuurwerkverbod: ‘Ze drukken het er toch wel door’ [video]

Als het aan het stadsbestuur ligt is het afsteken van consumentenvuurwerk volgend jaar verboden in Arnhem. Op straat en in de gemeenteraad zijn de meningen verdeeld. De kwestie werd afgelopen woensdagavond besproken in het Arnhemse stadhuis.

door Arjan Hoefakker/RTV Connect

Het college van burgemeester en wethouders wil het afsteken van knallers en vuurpijlen verbieden. Vanaf 2023 zou er één grote vuurwerkshow moeten komen op de Rijnkade. Consumentenvuurwerk afsteken is dan verboden, zo is het voorstel.

Eén van de argumenten om het afsteken te verbieden is dat huisdieren last zouden hebben van het geknal. In de reportage van RTV Connect valt te zien dat niet alle honden hetzelfde reageren op het geknal rond de jaarwisseling. Zo vertelt een hondenbezitter in de Arnhemse volkswijk de Geitenkamp dat zijn honden geen moeite zouden hebben met het vuurwerk.

De politici

Volgens Muriël Simonis van GroenLinks is een meerderheid van de mensen in de stad het geknal meer dan zat. Volgens Steffenie Pape van de VVD is het voorstel vooral niet te handhaven. De gemeenteraad debatteerde vorige week over het voorstel. Verwacht wordt dat een meerderheid van de gemeenteraad instemt, maar ‘De discussie zal de komende weken nog voortduren’ aldus Omroep Gelderland die verslag deed van de vorige woensdag in de gemeenteraad.

