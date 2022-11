Opening Route Malburgen: een ode aan de wijk

Vanaf 19 november is Malburgen een attractie rijker, want dan opent wethouder én oud-geschiedenisleraar Bob Roelofs Route Malburgen. De splinternieuwe audioroute is het resultaat van een samenwerking tussen twaalf Malburgenaren, Bureau Ruimtekoers en theatermaker Karlijn van Kruchten en geeft een inkijkje in de geschiedenis van Malburgen. “Malburgen is een jonge wijk, maar de grootste van Arnhem. Dat de stad na de oorlog de stap over de Rijn heeft gemaakt, is heel bijzonder,” aldus Roelofs.

door Hilde Wijnen

Arnhem – Route Malburgen bestaat uit twaalf persoonlijke verhalen van twaalf verschillende Malburgenaren. De een is geboren en getogen in de wijk, de ander komt van elders. De overeenkomst tussen de deelnemende bewoners is dat ze allemaal houden van hun buurt en dat is te horen in de kersverse audioroute die zij samen met Bureau Ruimtekoers en theatermaker Karlijn van Kruchten gemaakt hebben. “Als ik langer dan een dag in een andere stad ben, dan mis ik Malburgen,” vertelt deelnemer Asmar Kalash.

Route Malburgen gaat langs negen plekken in de wijk die bepalend zijn (of zijn geweest) voor Malburgen en zijn bewoners en is gratis te beluisteren. Ook is er een boekje gemaakt waarin de geïllustreerde, persoonlijke verhalen van de deelnemende bewoners en diverse foto’s en archiefmateriaal zijn opgenomen. “De verhalen gaan allemaal over plaatsen in de wijk waarbij verbondenheid met de buurt werd gevoeld,” vertelt projectleider Pim Gerritsen van Bureau Ruimtekoers. Route Malburgen is ontstaan vanuit de wens het erfgoed van de wijk te bewaren en te verbinden met zijn huidige bewoners. De deelnemers deelden verhalen met elkaar, doken de archieven in en toerden samen door de wijk op zoek naar hun geschiedenis.

Malburgen begon na de Tweede Wereldoorlog als een piepklein buurtje waarin iedereen elkaar kende en groeide in krap zeventig jaar uit tot een enorme wijk die meer dan 120 nationaliteiten herbergt. Karlijn van Kruchten interviewde de twaalf deelnemende Malburgenaren en maakte van hun verhalen korte, tot de verbeelding sprekende audiofragmenten. “In Arnhem Zuid wonen inmiddels meer mensen dan in Arnhem Noord,” weet ze. “Het is niet altijd gemakkelijk om met zo veel verschillende mensen samen te wonen. Belangrijk is om naar het verhaal van de ander te luisteren. Pas als je elkaars geschiedenis kent, begrijp je het heden en kun je met elkaar de toekomst vormgeven. Dat is de kern van Route Malburgen.”

De bewoners zijn er trots op dat hun wijk in het zonnetje wordt gezet. En terecht, vindt ook Bob Roelofs. “Bepaalde dingen moet je koesteren,” zegt hij. Je directe omgeving, het thuisgevoel dat er je hebt, zien hoe mooi het ergens is. Dat is inspirerend, ook voor de toekomst!”

Route Malburgen wordt geopend op zaterdag 19 november om 14 uur bij Sama Sama op de Akkerwindestraat 71. De toegang is gratis. Aanmelden kan op www.bureauruimtekoers.nl

Reacties