Audrey Hepburnplein vol verhalen over depressiviteit

Op dit moment vertellen 30 jongeren hun verhaal in de buitententoonstelling OPEN over depressiviteit op het Audrey Hepburnplein: een project van stichting Open Mind waarin een grote groep jonge ervaringsdeskundigen (18-35 jaar), mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar wil maken, door hun eigen verhaal te delen over depressie.

Stichting Rijnstad haalde de buiten expositie naar Arnhem in samenwerking met 13 zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio, waaronder Iriszorg, Jongin Arnhem en jongerencentrum Willemeen. “Om jongeren te laten zien dat ze niet alleen staan, te delen waar hulp beschikbaar is, omstanders op weg te helpen met advies en taboes te breken”, aldus Joke Wisseborn-Remigius, directeur bij Rijnstad.

Online activiteiten

Wethouder Martien Louwers opende deze week samen met een jonge ervaringsdeskundige de expositie. De rest van de activiteiten rondom de tentoonstelling zullen vanwege de huidige maatregelen voornamelijk online plaatsvinden. Met de betrokken partijen wordt zowel aandacht gegeven aan de drempel te verlagen voor jongeren om hun verhaal te delen en aandacht te generen bij het grote publiek alsook professionals en omstanders op weg te helpen met training en advies. En dat laatste is van belang, deelt Bernhard Groenenberg, adviseur suïcidepreventie bij Gemeente Arnhem: “Vijftig procent van de mensen die een zelfmoordpoging doen zijn in de maand ervoor bij de huisarts geweest met een andere klacht. Dit soort cijfers tonen het belang aan van op tijd herkennen en erkennen van depressiviteit”.

Jongeren aan het woord

Dat het moeilijk bespreekbaar is, helemaal in deze tijden van sociaal isolement, herkennen de betrokken jongerenwerkers. “We merken dat er wel een enorme behoefte is bij jongeren om hierover te praten met elkaar,” aldus Oscar Budding, jongerenwerker bij jongerencentrum Willemeen “echter is er vaak geen veilige plek waar hun verhaal wordt gehoord en erkend. Door bagatellisering van dit probleem houden jongeren zich stil.” Met een jonge focusgroep wil Willemeen aandacht schenken aan openheid over dit onderwerp. “Want,” zegt Oscar, “een veilige plek waar je peer-to-peer over dit onderwerp kan praten maakt het verschil”.

De expositie Open over depressie van Stichting Open Mind is t/m 24 februari te bezichtigen op het Audrey Hepburnplein in Arnhem. De verhalen zijn ook online te lezen.

De tentoonstelling is op initiatief van Stichting Rijnstad naar Arnhem gehaald in samenwerking met: Sportbedrijf Arnhem, Willemeen, Pro Persona, Iris Zorg, Vrijwilligerscentrale Arnhem, Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp Arnhem, Jongin Arnhem, Vitale Verbindingen, Presikhaaf University, Youth for Christ, AM Supportteam, VVGM, RIBW Arnhem Veluwe Vallei en Gemeente Arnhem

