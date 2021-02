Verbinding binnen woongebouw

Hakima Tighadouini heeft twee lege kratten bij de liften gezet in het appartementencomplex waar ze woont. Eens per maand brengt ze die gevuld naar de voedselbank.

Zelfstandig wonen

Hakima (28) is geboren en getogen in Arnhem, komt uit een groot gezin en woont sinds twee jaar zelfstandig in een Cityside appartement bij Arnhem Centraal. Na vele opleidingen, zoektochten naar geschikt werk, zelfstandig geweest te zijn in de zorg, is zij momenteel herstellende van een burn-out. In haar appartementje is ze helemaal happy. Haar vriendin Sanne woont sinds kort weer thuis. Dáár was een groepsapp aangemaakt, waar de bewoners van dat appartementencomplex samen voedsel inzamelen voor de voedselbank. Hakima hoorde haar vriendin aan die net bij haar op bezoek kwam, nadat ze de ingezamelde producten bij het distributiecentrum in Arnhem Zuid had afgeleverd. ‘Wat een mooi idee, dat wil ik ook!’ dacht Hakima.

Facebookgroep

Samen met Sanne maakte ze een video en dropte die in de al bestaande Facebook groep van bewoners van Cityside. ‘Het eerste kleine kratje heb ik afgelopen november neer gezet en binnen een week was het gevuld met van alles: dat had ik niet verwacht! Dus toen ben ik grotere kratten gaan kopen en nu staan er telkens twee kratten.’ Haar vriendin heeft een auto, en zo brengen ze de spullen eens per maand onaangekondigd naar het distributiecentrum. ‘Dat is wel leuk om te zien daar, om medewerkers te spreken, te zien dat ook bedrijven er hun bijdrages leveren en bijvoorbeeld Radio 538 er acties voor organiseert.’

Magie creëren

Op de vraag wat Hakima beweegt om dit te doen, komen veel antwoorden. ‘We leven in een één op één wereld, maar ik wil mensen graag samen brengen. Je hoeft het niet alleen te doen hè. Voedselbankers kunnen jonge gezinnen zijn, zzp’ers, mensen die banen hadden… Ik zou er net zo goed zelf ook afhankelijk van kunnen zijn, maar gelukkig is dat niet zo. En dit appartementengebouw is redelijk anoniem; we kennen elkaar niet allemaal en ik heb ook geen idee wie wat in die kratten achterlaat. Maar tóch: een Facebook groep en kratten verbinden. Een beetje magie creëren in de wereld, iets liefdevols neer zetten: daar hou ik wel van.’

Dit artikel is geschreven voor Onderaf.nl, een kennis- en inspiratiebank voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties . Ter inspiratie verzamelen zij grote en kleine initiatieven van Arnhemmers die de stad een beetje mooier maken.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties