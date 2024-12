Basketballers Arnhem Eagles naar Veghel

De Nederlandse Basketball Bond heeft zich in het weekend van 30 november weer eens van de allerslechtste kant laten zien. De wedstrijd tussen Arnhem Eagles en BV Amsterdam werd afgelast omdat een scheidsrechter zich ziek had afgemeld. De Amsterdammers hadden deze melding al vroeg op de dag te horen gekregen en waren daarom niet naar Arnhem afgereisd.

Bestaat er dan geen calamiteitenlijst om zulke situaties, ziekte van een scheidsrechter, te ondervangen? Geen reservescheidsrechter beschikbaar? De promotiedivisie is sowieso al een warrige competitie, met sommige teams die acht wedstrijden hebben gespeeld, terwijl andere teams niet verder komen dan vijf gespeelde duels. Het oogt allemaal nogal amateuristisch en dat komt de basketballsport in Nederland niet ten goede.

Situatie niet ideaal

Wesley Lenting, coach van Arnhem Eagles, bevestigt dat de situatie niet ideaal is: “Je bereidt je voor op de wedstrijd, het team is erop gebrand om iets recht te gaan zetten na de grote nederlaag tegen Bike Shots in Hilvarenbeek (104-60) en dan gaat het niet door. Inderdaad balen, we moeten het ermee doen!”

Zaterdagavond 7 december wacht in Veghel Attacus voor Arnhem Eagles. De Limburgers staan op de tweede plaats, twee punten achter koploper Leiden 2. Lenting: “Natuurlijk hebben wij geleerd van de grote nederlaag in Hilvarenbeek. De jongens zijn er echt op gebrand om die wedstrijd snel te doen vergeten met een overwinning in Veghel. Het is en blijft een competitie waar iedereen van iedereen kan winnen. Waarom zouden wij deze keer niet aan de goede kant van de score staan?”

De wedstrijd in Veghel begint zaterdag 7 december om 19.30 uur in Sporthal Prins Willem Alexander aan Sportpark 15.

(Tekst en foto: Pim Schouten)

