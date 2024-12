Volleybaloverzicht 30 november: treffen Nuovo – LIVO vrouwen ware thriller

In het weekend van 30 november vond in de derde divisie C het toptreffen tussen de volleybalvrouwen van Nuovo uit Renkum en LIVO, de combinatievereniging uit Duiven en Westervoort. Voor Nuovo een ongelukkige wedstrijd: met een beetje meer geluk had er voor hen meer in gezeten, maar uiteindelijk werd met 3-1 verloren.

De eerste set ontpopte zich als een ware thriller, waarin beide teams meerdere keren van voorsprong wisselden en het lang onduidelijk bleef wie er als winnaar van deze set uit de bus zou komen. Uiteindelijk was het LIVO dat met 33-31 aan het langste eind trok. Terugkijkend gaf Nuovo coach Sander Siebel aan dat in deze set zichtbaar werd waar het trainingsaccent de afgelopen weken op had gelegen, namelijk de verdediging. “Wanneer je zelf als team de bal moeilijk in de aanval af kunt maken, moet je dat in de verdediging compenseren om de tegenstander zo tot fouten te dwingen,” aldus Siebel.

Drie setpunten werden door Nuovo niet benut. LIVO sloeg op hun tweede setpunt toe. De gasten uit Duiven/Westervoort scoorden meerdere keren met een prachtige ingehouden aanval rechtdoor richting positie 1 of 6. In de tweede en derde set gingen beide partijen lang gelijk op. Uiteindelijk was het LIVO dat met name door een mindere foutenlast beide sets met 25-18 en 25-22 naar zich toe trok.

Sterk optreden LIVO-speelster Anouk Rutgers

Aan LIVO zijde was het met name Anouk Rutgers die voor de Nuovo defensie ongrijpbaar was. Nuovo coach Sander Siebel: “In deze fase hadden we moeite om de bal bij de tegenstander op de grond te krijgen.” Dat beeld veranderde in de vierde set, waarin LIVO coach Luuk van den Borden genoemde Rutgers rust gaf. Niet geheel zonder gevolgen: LIVO had opeens moeite om het site-out spel te verzorgen, waardoor Nuovo op maar liefst een 10-1 voorsprong kwam. Gedurende de set knokte de vrouwen van LIVO zich echter terug in de wedstrijd en kwamen zij zelfs weer op gelijke hoogte. In deze fase van de wedstrijd was het volop genieten, waarin met mooie lange rally’s voor ieder punt werd geknokt.

Nuovo werd uiteindelijk met een afgedwongen fout beloond: 25-21 winst in de vierde set en één wedstrijdpunt. LIVO coach Luuk van den Borden was zeer ingenomen met het vertoonde spel van zijn vrouwen. “Een teamprestatie, waarbij opdrachten goed werden uitgespeeld. Blij met de vier wedstrijdpunten.” De LIVO coach verwees naar de eindfases in de eerste drie sets, waarin met name de tactisch gespeelde aanvallen beslissend waren. De mannen van LIVO waren vrij.

Geen punten voor mannen Nuovo

De mannen van Nuovo moesten in de derde divisie C aantreden tegen het Edese TweeVV. Bij TweeVV speelde ex-eredivisie speler Pim Kamps mee, bij Nuovo ontbrak juist hun ex-eredivisie speler Marc Klapwijk, hetgeen een enorme aderlating voor de club uit Renkum bleek. Toch kwam Nuovo goed uit de startblokken. Er werd met overtuiging en enthousiasme gespeeld en dat leverde een mooie strijd op. Tot 18-18 ging de stand in de eerste set gelijk op, maar daarna maakte TweeVV zeven punten op rij en ging de set verloren. In de tweede set keken de mannen al snel tegen een achterstand aan. Er werden vooral vanaf de servelijn veel directe fouten gemaakt, waardoor ook deze set verloren: 17-25.

Hoewel het in de derde set opnieuw niet veel beter leek te gaan voor Nuovo en zij snel tegen een 9-14 achterstand aankeken, knokten het team van coach Julianne van den Berg zich knap terug naar 20-20 en liep met een paar goede scores zelfs uit naar 23-20. TweeVV kwam echter alsnog langszij en won met 23-25. Het scoreverloop in set vier was erg onregelmatig. Via de tussenstanden 6-10, 11-11, 14-14 en 20-22 moest Nuovo uiteindelijk capituleren en verloor ook deze laatste set met 21-25. Juliannne van den Berg: “Een teleurstellende uitslag, want er had minimaal een punt in gezeten.” Komende dinsdag spelen de Nuovo mannen de loodzware uitwedstrijd tegen koploper Xanthos uit Zetten. Volleybaloverzicht 30 november: treffen Nuovo – LIVO vrouwen ware thriller. De vrouwen van Nuovo waren vrij.

Vrouwen en mannen van Aetos puntloos

De vrouwen en mannen van het Arnhemse Aetos tenslotte kijken qua winstpunten terug op een dramatisch weekend. De mannen speelden in de tweede divisie B eigenlijk nog een aardige wedstrijd tegen de nummer drie Dynamo Apeldoorn, maar met de setstanden 25-21, 25-19, 25-14 en 26-24 bleven de punten in Apeldoorn. Op 7 december staat thuis het als zesde geklasseerde Vovem’90 te wachten. Sporthal Middachtensingel, aanvang 17.30 uur.

In de promotieklasse E hadden de vrouwen van Aetos de ondankbare taak om uit de Nijmeegse koploper Pegasus 3 in bedwang te houden. Dat dat niet lukte, was wellicht te voorspellen, maar een 4-0 nederlaag en slechts 45 punten in vier sets voor de Arnhemmers was toch een regelrechte tegenvaller. Zaterdag 7 december nieuwe ronde, nieuwe kansen: om 15.15 uur spelen de vrouwen in Sporthal Middachtensingel thuis tegen Ikaros.

(Tekst: Marinus Wouterse)

Reacties