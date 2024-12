Eendracht Arnhem – Arnhemia: stadsderby in teken van ontwikkeling

Sportpark Over het lange Water in Presikhaaf is zondag het toneel van de stadsderby in de vijfde klasse F tussen Eendracht Arnhem en Arnhemia. Twee ploegen die halverwege de competitie geen zicht meer hebben op het kampioenschap. Waar strijden zij voor. ArnhemSports sprak met Samir Yazilitaz, trainer van Eendracht Arnhem en Marcel Gerrist, trainer van Arnhemia

Het seizoen is ongeveer halverwege en het is duidelijk dat het kampioenschap er voor beide teams niet in zit dit jaar. TKA (na 8 wedstrijden 22 punten) en Emst (21 punten na 9 wedstrijden) gaan waarschijnlijk onderling uitmaken wie de kampioen wordt. Gelukkig hebben Eendracht Arnhem en Arnhemia ook voldoende afstand van de onderste plaats, zodat ze niet als laatste zullen eindigen. Wat is dan het plan voor dit seizoen?

Yazilitaz: “We hebben een jonge ploeg, die steeds beter gaat voetballen, maar niet altijd de punten binnen haalt. Dat is waarschijnlijk een bewustwordingsproces. We zijn er hard mee bezig om de groei, die ik in het team zie, ook vast te houden en om te zetten in punten. Misschien lukt het om een periodetitel binnen te halen.”

Gerrist: ”Arnhemia wil er een positief jaar van maken. We hebben echt niet de aspiratie gehad om gelijk kampioen te worden. Spelvreugde en positieve uitstraling naar buiten is onze instelling. En ik denk dat we daar aardig in slagen. Van buiten horen wij alleen maar positieve geluiden. We zijn het verleden aan het wegspelen met deze enthousiaste groep.”

De resultaten in dit seizoen zijn voor zowel Eendracht als Arnhemia wisselend. Er wordt soms onverwacht gewonnen, maar ook onverwacht verloren. De resultaten zijn niet voldoende stabiel om bijvoorbeeld nog een periodetitel te behalen. Wat gaat de trainer doen om meer stabiliteit in het team te brengen?

Yazilitaz: ”In onze jonge selectie van 16 spelers zitten ongeveer 9 spelers die jonger zijn dan 20 jaar en 3 daarvan zijn nog maar 17 jaar. Het is voor ons belangrijk dat juist zij zich verder kunnen ontwikkelen. Het is een kwestie van heel hard blijven werken. Daarom was ik zo blij met de laatste wedstrijd, die we dankzij heel hard werken, wel wisten te winnen (2-0 winst op WWNA). Daar ligt het fundament voor het doel van Eendracht om over een paar jaar in de vierde klasse te kunnen spelen. In ons jeugdplan hopen we op korte termijn ook meer jeugdteams te hebben waarmee we de aansluiting naar het eerste team kunnen makkelijker kunnen laten verlopen.”

Gerrist: Dat wij stabieler kunnen worden is zeker een feit. Maar vergeet niet dat onze selectie uit veel17-, 18- en 19-jarige spelers bestaat. Vallen er een paar geroutineerde spelers door blessures uit, dan kun je gewoon nog niet verwachten dat dit team stabiel is. Dan weet je ook dat je een zeperd kunt krijgen. Maar zoals afgelopen zondag verbaas je vriend en vijand door tegen de koploper gelijk te spelen. En eerlijk is eerlijk: er had zelfs meer in gezeten. Kortom, de stabiliteit komt zeker als de ploeg bij elkaar blijft.”

Wat is het belang van een stadsderby?

Yazilitaz: ”Dan ga ik even uit van mijn eigen jonge jaren, toen ik zelf nog actief voetbalde. In een derby gaat het om de eer. Je wilt de beste van de stad zijn. Het is toch mooi als twee teams uit Arnhem tegen elkaar uitkomen. Die wedstrijd wil je altijd winnen”

Gerrist: ”Iedere wedstrijd staat op zich of het nu een stadsderby is of tegen een niet-Arnhems team, er spelen bij ons geen sentimenten om de beste van de stad te zijn. Wij hopen op een leuke en sportieve wedstrijd!”

Wat verwachten jullie van de wedstrijd zondag?

Yazilitaz:”Wij moeten eigenlijk elke wedstrijd beter worden en zo weer een stapje vooruit zetten. En als het weer lukt om met onze kwaliteiten en heel hard werken weer te winnen zijn we dik tevreden.”

Gerrist: “Ik heb nog met Samir, de trainer van Eendracht Arnhem, gevoetbald. Hij is sportief, ik denk dat wij met dezelfde instelling aan de wedstrijd beginnen: wij willen winnen!”

(Tekst: Pim Schouten, Wilfrie Koekkoek)

