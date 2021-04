Bezoek aan Arnhemse horeca veilig en controleerbaar

‘Gastvrij Arnhem’, de eerste centrale registratie tool voor horeca: bij heropening van de horeca zijn ondernemers verplicht om een gezondheidscheck en registratie van bezoekers te regelen, om deze bij een contactonderzoek aan de GGD beschikbaar te stellen. Om horecaondernemers hierbij te ondersteunen presenteerde Arnhem zich vandaag als eerste gemeente van Nederland met één centraal online registratie tool voor alle horecazaken in de gemeente, gratis voor de ondernemers en bezoekers.

Jan van Dellen, wethouder gemeente Arnhem, registreerde zich vanochtend fictief als eerste bezoeker bij Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem en lanceerde daarmee officieel het registratieplatform www.gastvrij-arnhem.nl. Hij verrichtte deze handeling samen met Jan van Hooijdonk, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem/Renkum.

Met de online registratie tool van Gastvrij Arnhem kunnen bezoekers aan de Arnhemse horeca zich ter plekke met de smartphone registreren en de checklist invullen. Bij eventuele besmettingen is snel de gewenste informatie voorhanden voor de GGD om bezoekers op de hoogte te brengen.

Gastvrij Arnhem is een initiatief van Koninklijk Horeca Nederland afdeling Arnhem/Renkum en Hotel Overleg Regio Arnhem en wordt gerealiseerd door Ad Up uit Arnhem, onder regie van Platform Binnenstad Arnhem. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van gemeente Arnhem en Stichting Ondernemers Fonds Arnhem.

Eenvoudig en veilig systeem

Horecaondernemers in Arnhem kunnen zich gratis aanmelden om deze registratie tool te gebruiken. Hoe meer horeca zich aansluit, hoe eenvoudiger het wordt voor bezoekers omdat deze horecaondernemers hetzelfde systeem hanteren. Bezoekers kunnen zich ook vooraf thuis registreren via de website www.gastvrij-arnhem.nl. Men kan ervoor kiezen om de gegevens (veilig) op te slaan, zodat bij een volgend horeca bezoek alleen ‘ingecheckt’ hoeft te worden, zonder weer alle gegevens in te vullen. Een avondje stappen wordt hierdoor een stuk aantrekkelijker. Gegevens worden maximaal twee weken beveiligd bewaard en daarna automatisch gewist.

Meer bezoekers naar Arnhem

Met Gastvrij Arnhem hoopt Arnhem meer bezoekers te trekken naar de Gelderse hoofdstad. Jan van Dellen is enthousiast: “De Arnhemse horeca laat zich met deze innovatie van haar beste kant zien. Deze online registratie tool voorziet in veiligheid, snelheid en gemak. Dat is voor klanten extra prettig als ze straks weer naar de horeca mogen komen. Als gemeente dragen we graag bij aan deze Arnhemse gastvrijheid.”

“Uiteraard voldoet het systeem aan alle privacyregels en AVG-wetgeving”, geeft Jan van Hooijdonk aan. “Geen losse papiertjes meer, alles digitaal, gratis en eenvoudig in te zetten voor alle horecaondernemers. Zo kunnen zij hun tijd en personeel inzetten op operationele zaken in plaats van registratie en gezondheidscheck. Er komt al zoveel op de ondernemers en horecapersoneel af, dat we erg blij zijn met dit initiatief in Arnhem.”

