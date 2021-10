Arnhemmer kiest uit vijf schitterende ideeën voor de stad

Vijf schitterende ideeën voor Arnhemse stad maken kans om daadwerkelijk uitgevoerd te worden. Het Arnhemse publiek bepaalt de uiteindelijke winnaar. Stemmen kan vanaf nu en tot 1 november 2021.

Challenge

‘Wat is jouw cadeau voor de stad?’ vroeg het Platform Binnenstad Arnhem (PBA). Een open oproep om met goede ideeën te komen die de binnenstad nog mooier maken. Meer dan vijftig mensen namen de moeite om een idee te lanceren. Een jury onder leiding van wethouder Jan van Dellen nomineerde vijf ideeën. De jury was aangenaam verrast door de creativiteit, betrokkenheid en uitvoerbaarheid die uit de inzendingen sprak.

Alle inzendingen zijn sowieso doorgestuurd naar de gemeente Arnhem die ze waar mogelijk betrekt bij haar plannen voor de toekomst. Te denken valt aan de ideeën voor meer vast groen in de binnenstad, ondergrondse afvalsystemen en straatmeubilair.

Het winnende idee krijgt misschien wel de mooiste prijs die er is: het wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. De winnaar heeft inbreng in de uitvoering. Hij/zij ontvangt daarnaast een geldbedrag van 500 euro. Voor de plaatsen 2 t/m 5 is er een ‘Dit is Arnhempas’ met een tegoed van 250 euro. En waar mogelijk gaan we ook déze ideeën uitvoeren. Om samen de binnenstad te versterken.

Stemmen kan via de website van Binnenstad Arnhem.

De vijf genomineerden

Teisje Haarman: Sporten en spelen in de binnenstad. Zij wil van de hele binnenstad een grote speeltuin maken. Op elf plekken waar een speeltoestel past of een spel op de grond geschilderd kan worden. De jury was verrast toen zij na de selectie ontdekte dat de bedenker van het plan pas negen jaar oud is. Jos Vecht: Triomboog Zypse Poort. Het idee is om de mooie vorm van de Zypse Poort te voorzien van een prachtige ‘Italiaanse’ plafondschildering. Deze Arnhemse Sixtijnse Kapel is voor zowel inkomend als uitgaand verkeer en voetgangers een lust voor het oog. Jannet Otten: Groen, Creatief + vrij. Zij heeft het plan om saaie gevels en (bijna) blinde muren met verticaal groen te bekleden. Dit leidt niet alleen tot een aangename aanblik maar eveneens tot een beter stadsklimaat en CO2-absorptie. Bart Lucassen : De stad, het kind. Richt zich op het Gele Rijdersplein en wil daar ‘click and play’ speelobjecten plaatsen die in alle seizoenen te gebruiken zijn. Ze kunnen verwijderd worden bij evenementen. Dat is van belang omdat het Gele Rijdersplein een van de weinige plekken is in de binnenstad die als evenementenlocatie is aangewezen. Hij wil Arnhemse ontwerpers betrekken bij het ontwerp. Jason Gwen: Change 2.0. Een pleidooi om lege winkelpanden in de binnenstad beschikbaar te stellen aan iedereen die daar iets wil proberen. Gedurende één maand kunnen ze tegen een geringe vergoeding hun product aan de man brengen. Deze pop-upstores zorgen voor constante verrassing voor bezoekers.

Platform Binnenstad Arnhem

Aanleiding voor de Challenge is het vijfjarig bestaan van Platform Binnenstad Arnhem waarin alle stakeholders van de binnenstad verenigd zijn. De jury bestaat uit Jan van Dellen (wethouder van Economische Zaken), Marcellino van Callias (creatief ondernemer), Jenny Doest (directeur Rozet), Marian van Hooij (Platform Binnenstad Arnhem), Bert de Jong (bewonersorganisatie Arnhem6811) en Mariette Vermeulen (provincie Gelderland).

Platform Binnenstad Arnhem is een samenwerking van: OndernemersKontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, Cultuur Netwerk Arnhem en Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem.

