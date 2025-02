Bingomiddag bij Ome Joop’s Tour

Zondag 23 februari zijn alle kinderen uit Arnhem in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar welkom op een speciale bingomiddag op de loods van Ome Joop’s Tour, Nieuwe Havenweg 29 in Arnhem. Een bingo met leuke prijzen. Het is ook een mooi moment om andere jongens en meisjes te leren kennen om deze zomer misschien wel samen mee te doen aan de 75e editie van Ome Joop’s Tour.

Iedere jongen of meisje mag naar deze bingomiddag drie vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en/of zusjes meenemen wanneer ze ook tussen 9 en 12 jaar oud zijn. Aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@omejoopstour.nl.

Maximaal 100 plaatsen

Zorg dat je er snel bij bent, want net als bij deelname aan Ome Joop’s Tour geldt: het aantal plaatsen is beperkt. Maximaal 100 kinderen kunnen aan de bingo meedoen.

Kinderen die al weten dat ze in de zomer willen meefietsen en dat ook mogen van hun ouders kunnen zich aanmelden via de website: aanmeldformulier. Het aantal beschikbare plaatsen om deel te nemen is beperkt (72). Ome Joop’s Tour raadt aan niet te lang te wachten met de aanmelding. Alles over Ome Joop’s Tour op https://www.omejoopstour.nl.

