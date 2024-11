Bink Groener moet trakteren na ruime zege DFS Arnhem op Bevo HC 2

Het was een hilarisch moment tijdens het handbalduel in de eredivisie tussen DFS Arnhem en Bevo HC 2, vorige week zaterdag in sporthal Rijkerswoerd. Bink Groener ging vlak voor tijd alleen op het Limburgse doel af en de wisselspelers op de bank gingen al uit hun dak. Zou Bink de veertigste treffer maken, ja of nee?

Vrij voor de keeper faalde Groener niet en bepaalde daarmee de eindstand op 40-29 (rust 18-12) in het voordeel van DFS. Die veertigste goal had voor de linker hoekspeler wel gevolgen. “Ik moet trakteren. Dat is zo afgesproken als iemand het veertigste doelpunt maakt”, zei Groener na afloop. “Bij een volgende wedstrijd moet ik een kratje bier meenemen. Nee, hiervoor trekt mijn vader niet de portemonnee. Dit moet ik zelf betalen.”

De bal nog een keer afspelen was geen optie voor Groener. “Ik heb nog wel om me heen gekeken, maar er was niemand meegelopen”, zei een lachende Groener, die deze kans ook niet om zeep wilde helpen.

GEEN DRUK

Groener (19) was blij met de zege van DFS, dat daardoor verder afstand nam van de onderste twee degradatieplaatsen. “Het is niet zo dat er druk lag op deze wedstrijd. Over degradatie hebben we het helemaal niet, maar we willen wel zo snel mogelijk bij die onderste plaatsen weg. Iedereen had er gewoon zin in en we willen ook zo hoog mogelijk eindigen.”

Met de winst op Bevo HC 2 herstelde DFS zich van de 36-25 nederlaag van een week eerder bij Aalsmeer 2. “Deze zege kwam daarom op het goede moment”, zei Vladan Mijalkovic. “Bevo miste wat spelers omdat hun eerste team ook speelde, maar dan nog hebben we het goed gedaan. De jongens hebben voor elkaar gevochten en dat wilde ik ook terugzien. Veertig doelpunten maken is ook goed, 29 tegengoals is tegen dit Bevo weer iets te veel.”

DFS Arnhem klom door de winst naar een gedeelde negende plaats met 9 punten uit 10 duels. Zaterdagavond (23 november) gaat de Arnhemse ploeg in Geleen op bezoek bij R+D Handball Team, met 6 punten uit 10 duels de nummer dertien op de ranglijst van de eredivisie.

Doelpunten DFS Arnhem: Sofiane Rhouma 11, Miguel Wunderink 10, Robbie van der Linden 5, Bink Groener 4, Niels van Noesel 4, Milan Hazewinkel 2, Rick Steins 2, Hugo Nijenhuis 2.

Foto: Bink Groener van DFS Arnhem op weg naar een treffer tegen Bevo HC 2. (Foto: Sally de Laet, tekst Han Dreuning)

