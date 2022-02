Ze zijn begonnen: renovatie Blauwe Golven

Met de sloop van enkele muren en het verplaatsen van twee bomen, is de renovatie van de Blauwe Golven en omgeving nu echt van start gegaan. Vorige week nam wethouder Roeland van der Zee zelf plaats in een graafmachine voor de start van de sloopwerkzaamheden. Daarna hielp hij samen met Marian van Hooij van Platform Binnenstad Arnhem met het verplaatsen van één boom en het planten van twee nieuwe bomen.

Werkzaamheden

De lage muren worden weggehaald om bij ondergrondse kabels en leidingen te kunnen komen. De te verplaatsen boom is een Tulpenboom. Deze boom staat nu in de weg bij de ontwikkeling van de bushalte Rijnstraat. Op het Roermondsplein staan nu twee soorten bomen: platanen en lindes. Het plein krijgt wat meer diversiteit door het toevoegen van de winterlinde en de hertengeweiboom. Later komt daar ook nog de zwarte berk bij. Deze soorten trekken bijen aan en zijn ook beter klimaatbestendig. Ook zorgen ze ieder seizoen voor een aantrekkelijker beeld van het Roermondsplein, door de bloeiperiode en herfstkleuren.

Nieuwe bestrating

De Blauwe Golven worden compleet vernieuwd met nieuwe stenen in een aangepast blauw-wit patroon. De blauwe banen worden breder en de witte smaller en de parkeervakken worden veel subtieler gemarkeerd. Zo passen er steeds twee auto’s naast elkaar op een blauwe baan en één auto op een witte. In totaal komen er 290 parkeervakken. De fontein gaat weer spuiten en wordt energiezuiniger. Om de blauwe golven heen komt meer groen en meer bomen. Met de renovatie is € 9,5 miljoen gemoeid.

[foto gaat door onder tekst]

Extra impuls voor de binnenstad

‘Er lag al een mooi ontwerp, goed dat we daar nu mee van start kunnen’, aldus Van der Zee. ‘De binnenstad krijgt zo weer een extra impuls. Met een vergroening van het gebied én met extra parkeerplaatsen. Je kunt straks je elektrische auto opladen op de Blauwe Golven. De fontein wordt gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt. En rondom de golven, op het Roermondsplein en de Oude Kraan komen meer groen en extra bomen. We behouden een mooi stuk historisch erfgoed voor de stad. Dit wordt een prachtig gebied waar we als stad trots op mogen zijn.’

Vier voetbalvelden

De Blauwe Golven – een ontwerp van Peter Struycken – werden in 1977 aangelegd als parkeerplaats. Het is het grootste kunstwerk in de openbare ruimte in Nederland. Het oppervlak is zo’n 25.000 vierkante meter, bijna vier voetbalvelden. De Blauwe Golven verwijzen naar de Oude Haven, die ooit op deze plek lag. Het nieuwe ontwerp voor de Blauwe Golven is opgesteld door Arnhems ontwerpbureau Veenenbos en Bosch. Ook omwonenden zijn bij het ontwerp betrokken en konden input geven op de plannen. Daarnaast is Peter Struycken betrokken en geeft zijn goedkeuring aan het ontwerp.

Reacties