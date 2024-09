 Boekhandel Het Colofon in Arnhem bestaat 10 jaar

Boekhandel Het Colofon in de Bakkerstraat in Arnhem viert vrijdag 18 en zaterdag 19 oktober het tienjarig bestaan met een drietal evenementen: een minisymposium, een jubileumactie ‘Boeken voor de wijken’ en een uitgebreid feestprogramma.

De feestelijkheden beginnen vrijdagavond 18 oktober met het minisymposium ‘De Kracht van Lezen’, waaraan wordt deelgenomen door burgemeester Ahmed Marcouch, schrijver en columnist Thomas Verbogt, Anne Steenhoff, (auteur van Lui Letterland) en Helga van de Weerd (beleidsadviseur sociaal domein gemeente Arnhem). Het symposium onder leiding van eigenaar Walter Jansen begint om 20.00 uur en vormt de start voor de jubileumactie ‘Boeken voor de Wijken’.

Boeken voor de Wijken

Boeken voor de Wijken is een donatieproject in samenwerking met de gemeente Arnhem en de partners van het Armoedepact. Het Colofon vraagt iedereen die iets zou willen geven in verband met het jubileum een (nieuw) boek te kopen en te doneren. Medewerkers van Het Colofon gaan samen met vrijwilligers vervolgens scholen en buurtcentra bezoeken om boeken te verdelen. De actie ‘Boeken voor de wijken’ gaat van start met dit 10-jarig jubileum van Het Colofon en loopt dankzij Stichting Leergeld en het Arnhemse publiek jaren door.

Programma zaterdag 19 oktober

Het Colofon is zaterdag 19 oktober tussen 09.00 uur ’s ochtend en 22.00 uur ’s avonds het stralende middelpunt van alle activiteiten. De dag begint met een ontbijtsessie en wordt afgesloten met een heuse dj-party. Gedurende de hele dag zijn er optredens, voordrachten, presentaties, circusacts, verhalen en theatervoorstellingen. Onder andere Koos van Zomeren, West Arnhemse Muziekvereniging, Remco Kock, stadsdichter Jesse Laport, Wim Huijser, Wereldvrouwenkoor, Circus Poehaa en DJ Chefs de Partie maken in de loop van de dag hun opwachting.

Het complete programma staat op de activiteitenpagina van Het Colofon.

N.B.: voor de vrijdagavond en het ontbijt is reserveren gewenst via bestel@hetcolofon.nl.

Walter Jansen

Directeur en mede-eigenaar Walter Jansen is met zijn team en de 250 deelnemers van de Coöperatie trots op het tienjarig jubileum. In 2014 is hij met boeken op schragen begonnen in het voormalige pand van bioscoop Pallas (Palace), later Houtbrox, in de Bakkerstraat 56.

Walter Jansen, achterom kijkend: “Ontlezing’ leek op dat moment een enorme vlucht te nemen. Het Colofon is inmiddels echter uitgegroeid tot een waar boekenpaleis met veel nieuwe en 2ehands boeken. Ook met ruimte voor culturele activiteiten. En die ontlezing? Het tegendeel is waar gebleken. Veel jongeren weten de weg naar de boekhandel te vinden.”

“Goed kunnen lezen is een voorwaarde om een plek in de samenleving te verwerven. Lezen is niet alleen leuk en leerzaam, het is een eerste levensbehoefte. Het helpt ons om te relativeren, om ons in te leven in anderen en onze vooroordelen te bestrijden.”

Reacties