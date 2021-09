Bult, Bosrand & Bovenleiding is puur Arnhems boek

Deze week verschijnt bij Uitgeverij Veluwse Primitieven de uitgave Bult, Bosrand & Bovenleiding. Dit in eigen beheer door kunstenaar Edwim Peters uitgegeven boekje bevat afdrukken van houtsneden van Arnhemse gebouwen, viaducten, bruggen en – het kan niet Arnhemser – trolley’s en bovenleidingen. Arnhem-junkies kennen ongetwijfeld de karakteristieke zwart/wit prenten.

Edwim Peters (1965), inderdaad een “m”en geen “n”, is volgens eigen zeggen een echte Arnhemmer wiens wortels op de Geitenkamp, Alteveer of beter gezegd in Arnhem-Noord liggen. Hij voltooide eind jaren tachtig de Vakschool voor goud- en zilversmeden in Schoonhoven, studeerde aan de Arnhemse Hogeschool voor de Kunsten en volgde een theateropleiding. Zijn vroegste houtsneden aan het einde van de jaren negentig dienden als illustraties en inspiratie voor korte theatervoorstellingen.

Veluwse Primitieven

Het waren afbeeldingen met een kenmerkende stijl. Taferelen van fictieve personages, dikwijls in staat van ontzetting, die met opengesperde monden en dito ogen, leken te getuigen van allerlei schrikbeelden, onttrokken aan de blik van de toeschouwer. De figuren waren plat uitgesneden, zonder enige diepte- en schaduwwerking en staan voor lege, ondiepe achtergronden. Soms gingen die personages vergezeld met iets-uit-Arnhem zoals een stadsplattegrond, straatnaambord of trolleybus. Door de typische sfeer die deze zwart-wit afbeeldingen oproepen, in combinatie met de primitieve ontwerp- en tekenstijl, bedacht hij de verzamelnaam “de Veluwse Primitieven”.

Stadsbeelden

Na verloop van tijd raakte dat meer specifieke grafische werk losser van zijn theaterwerk. Peters: “Ik begon geïnspireerd door mijn directe omgeving houtsneden te maken van de mij vertrouwde stadsbeelden uit mijn jeugd. Zo maakte ik prenten van het Alteveerse huis waar ik opgroeide, trolleybus lijn drie en de Apeldoornsebrug.” Kortom, dit breidde zich ‘verder de bult af’, stadinwaarts uit. De Janssingels, Looierstraat, John Frostbrug, Eusebiustoren, Brusselse woningen in het Spijkerkwartier, Rijnkade, Sint Marten, enzovoort, werden allemaal in zwart/wit prent vastgelegd.

Edwim Peters’ afbeeldingen worden niet alleen in Arnhem steeds bekender. Zo maakt hij in opdracht “portretten” van niet-Arnhemse woningen en wordt zijn grafische werk nu tevens afgedrukt op T-shirts. Sinds 2012 ontwerpt hij ook houtsneden voor diverse culturele prijzen, zoals de tweejaarlijkse Arnhemse Heuvelink Architectuurprijs voor beste nieuwbouw en de Prodesseprijs van het Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur.

Karakteristiek

Peters’ prenten zijn zéér karakteristiek en iedereen-die-zijn-doppen-gebruikt kent ze. Mij is geen kunstenaar bekend die op deze wijze de stad Arnhem verbeeldt. Natuurlijk tekent Dick Caderius van Veen op prachtige wijze Arnhemse panden, maar diens gedetailleerde pentekeningen zijn onvergelijkbaar met die van Peters. Hoe het ook zij, Arnhem mag trots op beiden zijn.

Service-informatie

Op zaterdag 4 september 2021 wordt in boekhandel Het Colofon, Bakkerstraat 56, Arnhem, om 16.45 uur de uitgave overhandigd aan wethouder Bob Roelofs. Het boekje kost € 13,95 en is tevens te bestellen via Peters’ webwinkel www.veluwseprimitieven.nl

Het Colofon richtte een tentoonstelling in waar Peters’ prenten nu al te zien zijn.

Reacties