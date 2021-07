Voor het tweede jaar op rij, Summerprikko: een zomervakantie vol met toffe activiteiten voor en door de kids en jongeren van Presikhaaf. Veel aanbieders in de wijk haken aan om de jeugd tijdens de zomervakantie geen moment stil te laten zitten.

Van 2 – 20 jaar

Spelen of freerunnen, circus en clinics, muziek maken of Girls Only, judo of kickboksen, moestuinkoken of op wijksafari, kamperen of theater maken: van jongerencentrum Push naar De Mammoet, in park Presikhaaf of De Oosthof en overal daar tussenin is wat te doen. Soms gaat de jeugd ook de wijk uit om te zwemmen of voor een excursie.

Ondertussen is de website www.summerprikko.nl in de lucht. Daar vind je een overzicht met alle activiteiten waarvoor je je kunt aanmelden! Op Instagram en Facebook #summerprikko leven we ook al wat langer naar de zomervakantie toe! Bijna alle activiteiten van 24 juli tot en met 3 september zullen gratis zijn, soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd.

Wijknetwerk

SummerPrikko is in 2020 tijdens de eerste corona zomer geïnitieerd door het samenwerkende netwerk in de wijk, onder regie van Sportbedrijf, Rijnstad en Rozet, ondersteund door de gemeente Arnhem. In 2021 wordt het activiteitenprogramma verrijkt met veel aanvullingen van talentvolle jongeren in Presikhaaf.

Kijk snel op onze sociale media om ons te volgen. Binnenkort zijn alle details te vinden op de website.

Fijne zomervakantie!

