Molen de Kroon krijgt Vijfde Wiek van Brouwerij Durs

Op vrijdag 10 september om vijf over vijf in de namiddag is het zover: bij de Klarendalse molen wordt het nieuwste beperkt gebrouwen 5-granenbiertje van Brouwerij Durs gepresenteerd. Een lang gekoesterde wens van samenwerkende partners is uitgekomen: Vijfde Wiek is een feit.

Samenwerking

Brouwerij Durs is gehuisvest aan de Klarendalseweg 534, op de middenverdieping van het voormalig postdistributiecentrum ‘Station Klarendal’. Als lokale brouwer zoeken zij sinds hun bestaan altijd naar samenwerkingen met Arnhemse partners. Molen de Kroon bestond in 2020 anderhalve eeuw op haar plek in de wijk en zocht naar iets speciaals om dit jubileum te vieren, maar vanwege de coronacrisis kwam niets echt van de grond. Verhuurder Volkshuisvesting kwam met het verzoek aan haar huurders iets terug te doen voor de wijk, en zodoende werden de gesprekken tussen de brouwerij en de molen over een Klarendalse biertje alsnog opgepakt.

Een dans van smaken

Om allerlei redenen is dit biertje speciaal. Normaal gesproken wordt een bier van één tot drie granen gebrouwen, maar de Vijfde Wiek van vijf! Brouwmeester Sophia Franx is er enorm enthousiast over: ‘Het is een ingewikkeld biertje geworden, maar bijzonder. We hebben “emmer” gebruikt, een voorouder van tarwe en een vergeten graan wat nu een beetje terug komt. Ik heb het bier ontwikkeld, maar we hebben met z’n allen voorafgaand bepaald wat voor een granen erin zouden gaan, de kleur, het alcoholgehalte en een deel van het smaakpallet. Voor mij was het een uitdaging om met dit graan te brouwen. Het resultaat is een dans van verschillende smaken die typerend zijn voor iedere graansoort; een biertje met body. Maar ook vet, zo lokaal werken! Er ontstaan vriendschappen en saamhorigheid.’

Avondopenstelling molen

Brouwerij Durs schenkt een aantal kratten Vijfde Wiek aan Molen de Kroon. Op 10 september is de molen na de presentatie voor genodigden van de Vijfde Wiek, speciaal tussen 18.00u en 19.00u geopend voor publiek om het biertje te komen aanschaffen. Tot het einde van september is de Vijfde Wiek alleen in de molenwinkel tijdens openingstijden te koop. De opbrengsten komen ten goede aan stichting Vrienden van de Klarendalse molen voor onderhoud en andere onkosten om de wieken te laten draaien. Aan het einde van september gaat de rest van het eenmalig gebrouwen bier naar de betere slijterij in stad en regio. Vervolgens: op is op! Dus wees er snel bij.

Molen de Kroon

Klarendalseweg 82

Vrijdag 10 september van 18.00 tot 19.00 uur

Zaterdag 11 september, Open Monumentendag van 11.00 tot 17.00 uur

Reguliere openingstijden: Vrijdagmiddag: 13.00 – 16.00 uur. Zaterdag: 11.00 – 15.00 uur

