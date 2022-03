Bureau Arnhem komend jaar op tv bij RTL 4

Na de succesvolle seizoenen van Bureau Burgwallen, Bureau 040 en Bureau Hofstad is het nu de beurt aan Bureau Arnhem. Komend jaar is de negendelige serie over het werk van Arnhemse agenten te zien op RTL 4. Verschillende ‘politieduo’s’ van de basisteams Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid worden ruim een half jaar gevolgd door presentator en programmamaker Ewout Genemans en zijn cameraman Julian Bakkum.

Ruim een half jaar gaat Genemans samen met zijn cameraman verschillende diensten mee met de agenten. De serie laat een afspiegeling zien van het werk in de noodhulp, maar ook de persoon achter het uniform en de dilemma’s die zij tegenkomen. In negen afleveringen zal het werk in de Gelderse hoofdstad en omgeving te zien zijn. Alle facetten van het politiewerk kunnen voorbij komen want het politiewerk is immers onvoorspelbaar. De eerste opnames lopen van medio maart tot na de zomer. De uitzendingen staan voor dit jaar gepland.

Bronnen: Politie.nl en LinkedIn

