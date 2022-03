Hoe groen zijn de Arnhemse politieke partijen nu écht?

De Klimaatkieswijzer geeft inzicht in duurzaam stemgedrag van partijen.

Op 16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De mooie beloften, folders en filmpjes vliegen de kiezers alweer om de oren. Maar hoe voorkom je dat je op een partij stemt die veel belooft, maar weinig concreets doet? Want dat gebeurt maar al te vaak, tot ergernis van veel kiezers. De Arnhemse Klimaatcoalitie heeft een speciale Klimaatkieswijzer gemaakt die helpt om een écht duurzame keuze te maken.

Net als de wasmachine

Kieswijzers zijn meestal gebaseerd op verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. De Klimaatkieswijzer kijkt terug op de afgelopen 4 jaar en beoordeelt politieke partijen op hoe zij stemden op groene moties in de gemeenteraad. Marloes Spaander, van de Arnhemse Klimaatcoalitie legt uit: “Zo’n evaluatie zegt volgens ons meer over hoe groen partijen zijn, dan hun mooie verkiezingsprogramma’s. Die staan vaak vol groene beloften, die in de raadszaal daarna al snel sneuvelen voor andere prioriteiten. In onze Kieswijzer krijgen partijen een label A t/m F, net als de wasmachine. Zo ziet de kiezer in een oogopslag welke partij zich het groenst gedraagt en welke het minst.”

Niet uit de lucht

Die score komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar is de uitkomst van een methodiek die de Klimaatcoalitie samen met Burgerplatform en een politicoloog ontwikkelde. Marloes Spaander: “Ook in Haarlem, Amsterdam en Oirschot hebben we een Klimaatkieswijzer gemaakt volgens hetzelfde systeem. In Arnhem verzamelden we 72 groene moties van de afgelopen vier jaar. Op https://arnhem.kiesklimaat.nl/ kan men zien hoe de partijen stemden op al die moties. Alle partijen krijgen door hun stemmingen een klimaatlabel.

Daarnaast is er ook een kieswijzer. De kiezer stemt op dezelfde moties als de partijen over allerlei onderwerpen. De uitslag laat zien welke partij hetzelfde stemt als de kiezer. Dat is dan niet per se de groenste partij maar wel de partij die het best bij de kiezer past.

Wat heeft de kiezer hier nu aan?

De Klimaatcoalitie hoopt dat zoveel mogelijk Arnhemmers de Klimaatkieswijzer gaan gebruiken. Marloes Spaander: “Met onze Klimaatkieswijzer laten we kiezers zien dat dat mooie verkiezingsbeloften niet alles zijn. We geven geen stemadvies, maar willen dat mensen zelf kiezen en stemmen op hún groenste partij. Want de klimaatcrisis is de meest urgente crisis ooit en duurzame actie is nu meer dan ooit nodig.

Meer weten? Kijk op: klimaatcoalitie.org/klimaatkieswijzer

Reacties