De stad en de coronacrisis

De corona-maatregelen zijn in ieder geval geldig tot en met het einde van april: ook Arnhem leeft met een nieuwe werkelijkheid. We sommen graag wat initiatieven op om deze bizarre tijd door te komen.

Gemeente Arnhem en het coronavirus

Over meerdere extra maatregelen die de gemeente Arnhem treft, berichtten we al eerder. De raadsvergaderingen gaan ondertussen via videocalls waardoor wij soms een kijkje in de huiskamers van de raadsleden kunnen kijken.

Er wordt ondertussen gedacht aan de kinderen die thuis zitten en geen laptop hebben om mee te kunnen doen met thuisonderwijs. Voor kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen schafte de gemeente vorige week per direct 200 laptops aan, die via stichting Leergeld op de goeie plek terecht kwamen.

In Arnhem waren er vorige week 2000 aanvragen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. ‘We zetten alles op alles om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen’ aldus wethouder Martien Louwers. Er zijn wel wat klachten en vraagtekens… Na het aanvragen van de Tozo-uitkering blijft het dan dagen stil in de mailboxen van ondernemers.

Voor extra opvang voor daklozen bood ondernemers Roderik van Veelen van Select Cruise Voyages één van zijn cruiseschepen aan: ‘We hadden door Corona nu geen gasten. Dan is het mooi dat we op deze manier iets positiefs voor de stad kunnen doen.’ Vanaf vorige week worden daar daklozen zonder verslaving en zonder (vermoeden van) Coronabesmetting in opgevangen.

De gemeente richtte een speciale CORONA PAGINA op haar website in.

Rijnstad en het coronavirus

Maatschappelijke organisatie Rijnstad heeft al haar locaties in de wijken gesloten. Maar de Sociaal Raadslieden zijn bereikbaar. ‘Voor welke uitkering of voorziening kom ik in aanmerking? Klopt het dat ik mijn huurtoeslag moet terugbetalen? Kan iemand mij helpen bij het invullen van dit formulier? Kan ik voor een belastingteruggaaf in aanmerking komen? Waar moet ik aan denken wanneer ik ga scheiden? Sociaal Raadslieden bieden hulp bij problemen met regels en instanties.’ Voor dergelijke vragen is ONLINE CONTACT mogelijk.

Daarnaast hebben de Arnhemse organisaties MvT, SWOA en Rijnstad voor sociaal werk samen met de gemeente Arnhem de handen ineen geslagen in VOOR ELKAAR IN ARNHEM. Er is een centraal Arnhems telefoonnummer en e-mailadres voor praktische hulpvragen en contactverzoeken: tel. 026-312 77 02 en info@voorelkaarinarnhem.nl

Rozet en het coronavirus

Ook Rozet sloot al zijn locaties in de stad en cancelde alle activiteiten en projecten in de wijken. Maar de roep om boeken te lenen is juist nu alleen maar groter. Daarom is er DE AFHAALBIEB gelanceerd. Speciaal voor de Afhaalbieb stellen medewerkers van de bibliotheek verrassingspakketten samen. In elk pakket zitten 6 boeken, binnen een bepaald genre. Het pakket kan op het afgesproken tijdstip opgehaald worden bij hoofdingang van Rozet Kronenburg, bij de hoofdingang van Rozet Centrum en de zij-ingang van Rozet Presikhaaf.

Daarnaast is er een KUNSTTELEFOON gelanceerd vanuit ‘KUNST 55+’. ‘Nu u de komende tijd geen Kunstcafé’s kunt bezoeken, willen wij u toch graag met kunst in aanraking brengen. Een aantal vrijwilligers van Kunst 55+ bellen met ouderen die het fijn vinden om over kunst te praten en te vertellen wat zij mooi en interessant vinden. Over het mooiste boek dat u gelezen heeft of het schilderij dat bij u boven de bank hangt.’

Belangstelling? Geef dan uw telefoonnummer door via ineke.tegelaar@rozet.nl

Burgerinitiatieven en het coronavirus

ZOZ Platform voor makers Arnhem lanceerde haar initiatief ongeveer tijdens de uitbraak van de Corona crisis. ‘Via de facebookpagina Coronaweken in Arnhem willen we makers en andere Arnhemmers aan elkaar verbinden, hen een platform geven om digitaal werk en ideeën met elkaar te delen, én iedereen op de hoogte houden van hoe mensen in Arnhem en omgeving deze tijden beleven.’

Bekijk of luister de POSCAST van ZOZ Platform voor makers.

Er zijn Facebook groepen in het leven geroepen voor hulp, zoals KAN IK JE HELPEN IN DEZE CRISIS – Corona hulp Arnhem e.o. – Coronahulp Arnhem – en wellicht nog meer…

In ‘t Cranevelt en Alteveer biedt de wijkvereniging hulp aan kwetsbare buren en verspreide huis-aan-huis een flyer.

