De Stad als Spons – CODE BLAUW

Afgelopen zomer maakte de gemeente haar ambitie wereldkundig om Arnhem meer weerbaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Daarom trekken Arnhem Klimaatbestendig en architectuurcentrum CASA samen op en presenteren dit jaar inspirerende potpourri’s van actuele klimaatadaptieve projecten door Arnhemse ruimtelijk ontwerpers. Code Blauw: hoe maken we van de stad een spons?

10% ontharden

‘Dutch city redraws its layout to prepare for global heating’, kopte The Guardian zelfs. 10% ontharden is het doel. Daarvoor moet de inrichting van de stad op de schop. Aanleiding genoeg voor architectuurcentrum CASA en het Platform Arnhem Klimaatbestendig om dit jaar samen op te trekken: want hoe geven we concreet vorm aan dit goede voornemen? We kijken wat we als groene en creatieve stad al zoal in huis hebben; zes Arnhemse ruimtelijk ontwerpers presenteren actuele, inspirerende voorbeelden van innovatieve groene waterhuishouding binnen en buiten Arnhem. Zo krijgen we een caleidoscopisch beeld van ontwerpoplossingen, die antwoord geven op de vraag: minder verharding meer groen, hoe dat te doen? Maak van de stad een spons!

Potpourri



Van pocketpark tot rivierklimaatpark en van verticaal groen tot dakduinlandschap! Tijdens Code Blauw komt een waaier aan projecten voorbij op verschillende schaalniveaus. Met presentaties van:

Daphne van der Wal ( Le Far West ) over een nieuwbouwwijk in Amersfoort met groen en niet rood als uitgangspunt

) over een nieuwbouwwijk in Amersfoort met groen en niet rood als uitgangspunt Bastiaan Buurman ( opZoom ) over de praktijk van directe duurzaamheid aan de hand van De Kijkers in Immerloo

) over de praktijk van directe duurzaamheid aan de hand van De Kijkers in Immerloo Inge Hoekstra ( Land-id ) over het Rivierklimaatpark IJssel, dat de klimaatopgave met landbouw en recreatie verbindt

) over het Rivierklimaatpark IJssel, dat de klimaatopgave met landbouw en recreatie verbindt Wilbert de Haan ( Nexit ) over de cascade als ontwerpstrategie en het plezier dat klimaatadaptatie oplevert

) over de cascade als ontwerpstrategie en het plezier dat klimaatadaptatie oplevert Willem Brouwers ( veenenbos en bosch ) over het park onder High Park, de transformatie van de betonkolos van ING

) over het park onder High Park, de transformatie van de betonkolos van ING Harro de Jong ( Buro Harro ) over een dakduinlandschap middenin Amsterdam dat kansen biedt voor Arnhem!

Bekijk hier de hele livestream van donderdag 22 april (1 uur en 14 minuten):

Code Blauw, Rood & Groen



Code Blauw: De Stad als Spons is de eerste in een serie programma’s waarmee architectuurcentrum CASA en Arnhem Klimaatbestendig willen inspireren, informeren en vooral ook activeren om Arnhem meer weerbaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens de Week van de Hitte (14 t/m 18 juni) zal Code Rood: De Stad als Pizzaoven plaatsvinden en na de zomer organiseren we Code Groen over de vraag hoe de biodiversiteit in de stad te stimuleren.

NK Tegelwippen

Code Blauw sluit aan bij het NK Tegelwippen 2021. Vanaf 30 maart kan iedereen zijn of haar gewipte tegels aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl/meedoen. Deze worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand van de gemeente. Arnhem neemt het op tegen Nijmegen en zo’n tachtig andere gemeenten. De gemeente die vóór 30 september de meeste tegels per inwoner wipt, wint de prestigieuze Gouden Tegel.

