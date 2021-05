Challenge voor binnenstad Arnhem gelanceerd

Het Platform Binnenstad Arnhem organiseert met INNOVATE een challenge om goede ideeën op te halen. Een jury kiest de vijf beste ideeën uit, het beste idee maakt kans op uitvoering.

Lancering

Wethouder Jan van Dellen heeft de challenge voor de Arnhemse binnenstad gelanceerd. In onderstaande video roept de wethouder van Economische Zaken op om goede ideeën in te brengen om de Arnhemse binnenstad nog mooier te maken. De challenge staat open tot 18 juli.

Kernwaarden groen, creatief en vrij

De centrale vraag is: hoe kunnen we centrum en de verbindingen met parels als Museum Arnhem, Park Sonsbeek, Modekwartier Klarendal en Spijkerkwartier nog mooier maken? Vanuit de Arnhemse kernwaarden groen, creatief en vrij.

Een jury onder voorzitterschap van Jan van Dellen kiest de vijf beste ideeën uit. Daarbij letten de juryleden onder andere op originaliteit, duurzaamheid en of het idee het mensen verbindt.

Het winnende idee krijgt misschien wel de mooiste prijs die er is: het wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Met inbreng van de indiener. De winnaar ontvangt daarnaast geldbedrag van 500 euro.

Voor de plaatsen 2 t/m 5 is er een ‘Dit is Pas Arnhem’ cadeaukaart met een tegoed van 250 euro dat je kan besteden in Arnhem. Waar mogelijk zullen ook deze ideeën worden uitgevoerd, om samen de binnenstad te versterken.

Zie ook: www.binnenstadarnhem.nl/challenge

