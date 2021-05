Geen taptoesignaal vanaf de Eusebius tijdens dodenherdenking

Voor het eerst in decennia zal het op 4 mei om 19.58 uur op en rond de Eusebiuskerk oorverdovend stil zijn.



Normaalgesproken klinkt rond die tijd het taptoesignaal door twee trompettisten van ATK Brass als inleiding voor de twee minuten stilte die om 20.00 uur in het hele land gehouden wordt ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Herdacht worden al diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

Corona tijd

Vorig jaar werd, vanwege de Covidcrisis, de herdenking in Arnhem op het Audrey Hepburnplein niet gehouden en heeft ATK Brass aangeboden het taptoesignaal vanaf de Eusebiustoren voor en over de stad te laten klinken. Een prachtig initiatief dat recht doet aan de reden waarbij Ap de Geest en René Verkade vanaf grote hoogte hun salut brachten.

Omdat er dit jaar opnieuw geen herdenking zal zijn, zou het initiatief van vorig jaar navolging kunnen krijgen. Echter, gezien de mogelijke toeloop van mensen die willen gedenken, is na overleg en volledig begrip voor de motivatie van de organisatie, besloten het signaal niet te laten klinken en zal het waardig stil zijn rond de toren.

