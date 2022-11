Vlak voor het weekend kregen vele winkels in Klarendal een kleurrijke vlag aan hun gevel. Het evenement Colorful Friday is er mee aangekondigd: géén Black Friday, wél kleur en kwaliteit!

Productiehuis Plaatsmaken

In het kader van ‘Altered Breath’ (vertaald, ‘Veranderde adem’), een artistiek programma dat plaatsvindt bij productiehuis Plaatsmaken onder de Klarendalse molen, ontwikkelden kunstenaars Krista Burger en Mirka Farabegoli een educatief project waarbij kinderen van de Ibn I-Sina school grote kioskvlaggen ontworpen hebben. De kernwaarden bij dit project zijn samenwerking en uitwisseling – verbinding en educatie, iets wat de ondernemers uit de wijk ook belangrijk vinden. Waar anders dan de kioskvlaggen aan het publiek laten zien bij de Klarendalse ondernemers?!

Adopteren tijdens evenementen

De 23 vlaggen hangen ondertussen aan de gevels van de winkels. Ondernemers (én de makers!) worden er heel erg blij van om ze vrijdag 25 november tijdens Colorful Friday te laten zien aan het publiek met ook zaterdag de 26e nog de publiekstrekker, de vintagemarkt bij ABC Libertas.

Maar de wijk beschikt over nog veel meer winkels. Dus er bestaat de intentie om deze en nieuw te maken vlaggen te adopteren en tijdens alle evenementen van Modekwartier ondernemers de wijk mee te versieren.

Hoe wordt iets nou gemaakt? En waarom kost dit wat meer?

Op vrijdag 25 november informeren de ontwerpers en makers in het Modekwartier je tijdens Colorful Friday graag over de duurzame en kleurrijke wereld achter hun producten. Laat je informeren over de mogelijkheden hoe je jouw steentje bij kunt dragen aan de wereld. Juist in de mode (na olie de meest vervuilende industrie ter wereld), is het belangrijk na te denken over wat je draagt. Goedkoper, sneller, meer… Nee! Ga voor kleur, kwaliteit en diversiteit.

Het Modekwartier staat voor ambacht en kwaliteit. Voor duurzaamheid en verbindingen.

