Eeuwenoud harnas ‘van Van Gelre’ terug in Eusebius [video]

Bij de Eusebiuskerk zijn ze trots. Na twee jaar in het Nationaal Militair Museum en een restauratie is het harnas van De hertog van Gelre woensdag weer terug op zijn plek gezet. Maar of het nou echt door hem gedragen is? Het harnas is in ieder geval weer terug bij het graf van de Hertog van Gelre.

door Aniek Beekman

Een van de vragen die naar boven kwam bij de restaurateurs was: “Waar werken we nu precies aan, en is dit eigenlijk wel het echte harnas van de Hertog van Gelre?” vertelt restaurateur Michiel Langeveld. Het 500 jaar oude harnas is tijdens de restauratie ontdaan van de verf die erop is geplaatst na de laatste restauratie. “Dit was in de jaren 60, en dit is helemaal niet zo slecht gebeurd”, vertelt Langeveld. “Dus we zijn voornamelijk het harnas gaan schoonmaken en onderzoek gaan doen naar de geschiedenis ervan.”

‘Hij heeft dit zelf nooit gedragen’

Uit het onderzoek is gebleken dat verschillende onderdelen van het harnas ook door verschillende mensen zijn gemaakt. “De harnasonderdelen komen ook uit verschillende tijdsperioden,” legt Langeveld uit. “Het is niet mogelijk dat de hertog dit harnas ooit zelf heeft gedragen.”

“Het zou wel kunnen dat het harnas meegedragen is tijdens de uitvaart van de hertog en eigendom was van de hertog. Een harnas was best een kostbaar bezit,” vertelt Langeveld. “Je kan je wel voorstellen dat ze het goeie harnas liever zelf hielden.” Volgens de restaurateur zou het kunnen dat de verschillende onderdelen dus wel uit de collectie van de hertog komen. Het zwaard, dat ook te zien is naast het harnas, is niet meer origineel. “Deze is tijdens de Tweede Wereldoorlog niet meer terug gevonden,” legt directeur van de kerk Meike Verhagen uit.

Het harnas staat nu weer op de plek waar hij 500 jaar lang heeft gestaan, in de Eusebiuskerk in Arnhem. “De hertog van Gelre heeft veel betekend voor de handel van de stad en de Rijn verlegd, waardoor de handel wist te floreren”, vertelt Verhagen.

Alles weer op de oude plek

Volgens de directeur is, uit respect voor de hertog, alles weer op de oude plek gezet. Ook het graf is tijdens de restauratie van de kerk weer teruggebracht op de originele plek. “Deze was verplaatst toen de kerk diende als evenementenlocatie”, vertelt Verhagen. “Vanaf 17 december is het harnas, graf en het verhaal van de hertog ook te bekijken in een nieuwe museale presentatie, genaamd de Glorie van Gelre.”

