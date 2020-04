Corona foto challenges

Vanwege het coronavirus en alle genomen maatregelen #blijfthuis, bedenken mensen en organisaties foto challenges, maar ook wedstrijden. We delen de wedstrijd van Arnhem Klimaatbestending en de challenge van Rozet in de wijk.

Arnhem Klimaatbestending

We hebben een fotowedstrijd in het leven geroepen om Arnhemmers te stimuleren om thuis te blijven, maar vooral ook van hun groene tuin/balkon te genieten. In april, mei en juni kiezen onze volgers een winnaar uit een door ons gekozen top 3. Elke maand is er een ander thema. Onderstaand bericht hebben we met onze achterban gedeeld:

Hoe mooi is jouw tuin of balkon? Stuur een foto naar @Arnhem Klimaatbestendig via Facebook, Twitter of Instagram met #blijftuin en win een waardebon van €25 voor Intratuin!

Het thema van april is: voorjaar. Doe mee!

Rozet in de Wijk

Doe mee met de Arnhem LEGO Challenge! Iedereen heeft wel ergens een of meerdere LEGO poppetjes liggen. In de speelgoedkist, de bureaula of een oude schoenendoos. Alles mag en alles kan en we zijn gestart!

Er is slechts 1 spelregel: laat ons zien wat je bezig houdt en wat je doet door middel van je Lego (poppetje).



Post je foto op je Facebook of Insta met de hashtags: #arnhemlegochallenge #heelarnhemdoet #LEGO

Inspiratie nodig? Check dan de Facebookpagina van Bricks of Arnhem waar je supertoffe LEGO pics kunt vinden.

Hey ho, Let’s LEGO!

