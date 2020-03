Coronavirus in de mailbox

Het zat er aan te komen: alles op zijn kop. De mailbox stond ook op zijn kop vandaag met afgelastingen vanwege het coronavirus COVID 19. Een kleine opsomming van wat binnen rolde:

Afvalestafette

In verband met de laatste ontwikkelingen en de aangescherpte regels rondom het coronavirus hebben Natuurcentrum Arnhem, het KinderWijkTeam en Gemeente Arnhem- hoe spijtig ook- zojuist in overleg besloten de Afvalestafette van 16 t/m 21 maart af te gelasten. Gezien de risico’s achten we het niet verantwoord om de geplande activiteiten voor aankomende week door te laten gaan.

Informatie over het coronavirus – Arnhem mail

De verspreiding van het virus zorgt voor veel aandacht en vragen. Heeft u vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met de GGD via: 0800 8446 000. Verder werkt de gemeente Arnhem nauw samen met betrokken partijen.

Evenementen met meer dan 100 aanwezigen worden afgelast. Onze klantenservice is bereikbaar via Facebook, Twitter of WhatsApp. Aanvragen kunt u digitaal doen. Onze publieksbalies zijn geopend op de reguliere tijden. Kijk voor alle actuele informatie op www.arnhem.nl/coronavirus.

Voorstellingen en concerten van maart geannuleerd in Musis & Stadstheater

Naar aanleiding van de persconferentie (12 maart) van vanmiddag van het kabinet en het RIVM, waarin is gecommuniceerd dat bijeenkomsten vanaf 100 mensen per direct niet langer zijn toegestaan, zijn wij genoodzaakt om alle geplande voorstellingen en concerten tot en met 31 maart te annuleren.

Kaartkopers worden in de komende periode per e-mail op de hoogte gesteld over een eventuele nieuwe datum en/of het retourneren van kaarten. Achter de schermen werken we eraan om de voorstellingen opnieuw te plannen. Wij vragen om uw geduld en begrip.

De mooiste: Take care en tot snel

Aan mooie plannen en tournees kwam gisteren een abrupt einde. We parkeren de tourbus van De Rattenvanger en zetten de plannen voor Oostpool Overload in Stadstheater Arnhem even in de koelkast.

Wij doen, net als de rest van Nederland, wat nu nodig is. Met 17 miljoen mensen het coronavirus te lijf – dat kunnen wij!

Heb je kaartjes voor één van onze producties, dan word je via het theater op de hoogte gesteld. Dit kan even duren – de bespreekbureau’s hebben het druk.

Pas goed op jezelf en elkaar!

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties