Ondernemers in het Modekwartier blijven positief!

Het zijn rare tijden #corona026 waarin het voor kleine zelfstandigen soms een onmogelijke opgave is om rond te blijven komen. Ondernemers in het Klarendalse Modekwartier zorgen echter voor een positieve noot!

Terugval

Uiteraard worden alle winkeliers getroffen, het leven op straat is rustig. In Klarendal wordt opgemerkt dat ook het online publiek in de loop van de laatste twee weken meer dan gehalveerd is, zowel op webshops als ook op social media. Ook de consument voelt zich onzeker over de toekomst… Toch proberen ondernemers van het Modekwartier nu vaak artikelen te verkopen via de gezamenlijke Facebook pagina.

Ondertussen zijn zij met Volkshuisvesting Arnhem in gesprek over het (niet kunnen) betalen van de huur. “Voor veel van ons is dat op het moment een zware opgave. We denken dat, door dit samen te doen vanuit DOCKS (ondernemersvereniging, red.), voor zowel leden als niet-leden, dat we een goede ‘vuist’ kunnen maken en de noodzaak kunnen overbrengen. Corona treft ons allemaal en we hebben elkaar nodig. We vertrouwen op jullie ondernemersgeest, jullie creativiteit en collegialiteit om hier met zijn allen goed doorheen te komen. Dit is een krachtwijk, een prachtwijk, met veel kwaliteit en saamhorigheid.”

“Zorg goed voor elkaar, blijf gezond!”

Ongetwijfeld zullen ondernemers ook in aanmerking komen voor TIJDELIJKE ONDERSTEUNING VOOR ZZP’ERS

Evenementen

Halverwege maart was het al verstandig om het voorjaarsevenementje BINNENSTEBUITEN van de 21e te cancelen, een kleinschalig evenement om tóch wat extra publiek te trekken – dat hebben ze hard nodig. Nog voordat vanuit het kabinet evenementen tot en met 1 juni verboden werden, besloot de werkgroep evenementen al de NACHT VAN DE MODE van 13 juni te cancelen.

“Het zal niet echt als een verrassing komen, maar na veel overleg lijkt het de werkgroep evenementen én het bestuur van ondernemersvereniging DOCKS, verstandig om Nacht van de Mode dit jaar niet door te laten gaan. Nog los van de vraag of grote evenementen in juni weer mogelijk zijn: in deze voor iedereen moeilijke periode is het onmogelijk én ongepast om voldoende sponsoren bereid te vinden om een bijdrage te leveren en om een evenement van deze omvang goed te kunnen organiseren.”

“Uitstellen is te onzeker Wij denken dat het wijs is om ons nu alvast rustig voor te bereiden op volgend jaar, om dan een spetterende supernacht neer te kunnen zetten.”

Klarendal HARTendal

Om ook in deze bizarre tijd #coronacrisis #corona026 hun groene hart te laten zien, is er vanuit de evenementengroep van de ondernemers, een template gemaakt. “We zouden het mooi vinden als zoveel mogelijk ondernemers uit het Modekwartier dit hart (geïnspireerd op het Modekwartier logo) gebruiken. Bijvoorbeeld met een groen lampje erachter. Het lijkt ons zo mooi om juist nu een positief gebaar te maken met een GROEN hart.”

Maar eigenlijk haakt de hele wijk aan: “Klarendal HARTendal – hoe mooi zou dát zijn! Laten we als wijkbewoners onze straten vullen met hartjes om zo alle mensen die het nodig hebben een hart onder de riem te steken. Doen jullie mee? Knutsel een hart en plak het op je raam. Ieder hart groot of klein zal heel welkom zijn. #hartendalarnhem”

