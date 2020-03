Doorwrocht boek over Arnhemse architectuur door de eeuwen heen

Op 17 maart a.s. verschijnt Architecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp. Dit omvangrijke boek, uitgegeven door Matrijs, wordt ’s avonds gepresenteerd bij Architectencentrum CASA-Actueel: GO WEST, Showroom Arnhem, Langstraat 20 Arnhem.

Arnhem en de aangrenzende dorpen Oosterbeek en Velp hebben een rijke geschiedenis op architectonisch en stedenbouwkundig gebied. De Veluwezoom heeft door de eeuwen heen een bijzondere aantrekkingskracht uitgeoefend op welgestelden. Landhuizen en buitenplaatsen getuigen hier nog van. Als provinciehoofdstad en regionaal centrum maakte Arnhem na het slechten van de vestingwerken in de negentiende eeuw ingrijpende veranderingen door. De stad groeide en ook Velp en Oosterbeek kwamen tot ontwikkeling met villaparken en toerisme. Van het ‘Haagje van het Oosten’ ontwikkelde Arnhem zich tot een moderne woon- en werkstad met vooruitstrevende projecten op het gebied van volkshuisvesting, moderne schoolgebouwen en de aanleg van industrieterreinen. Ook werden er markante kantoren en rijk versierde cultuurgebouwen ontworpen. De Tweede Wereldoorlog had met de Slag om Arnhem en de daaropvolgende periode van evacuatie en plundering grote gevolgen voor de architectuur van Arnhem, Oosterbeek en Velp. Bij de wederopbouw streden traditionalistische en modernistische opvattingen om de voorrang.

Biografieën

In dit boek staan de ontwerpers van de gebouwde omgeving centraal: de architecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten uit Arnhem, Oosterbeek en Velp. De beschreven periode loopt van de achttiende eeuw, vanaf de eerste architecten die we bij naam kennen, tot het jaar 1965, toen de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd afgerond. De beeldbepalende architecten worden uitgelicht in een biografie en de meest opvallende en bijzondere gebouwen worden uitgebreid beschreven en getoond.

Vesta-gebouw

Natuurlijk wordt ook – volgens velen – Arnhems befaamdste architect Willem Diehl (1876-1959) veelvuldig genoemd. Op het Vesta-gebouw (1930-1932), alsmede zijn huizen in Sonsbeek, Burgemeesterswijk en Transvaalbuurt – waaronder het winkelhuis voor de firma Belderbos (1904-1905) – alsook het Luxor-theater (1914) aan het Willemsplein, mag Arnhem terecht trots zijn.

Het prachtig vormgegeven boekwerk, met een omvang van 320 pagina’s, formaat stoeptegel, is rijk geïllustreerd met zwart-wit en kleurenfoto’s. Een tiental auteurs met de nodige faam op dit terrein schreven het. De eindredactie van Jan Vredenberg moet hierbij zeker worden genoemd. Architecten in Arnhem, Oosterbeek en Velp laat zich lezen als een bijbel voor stedenbouwkundigen.

Beeld: Vesta-gebouw, Jansbuitensingel, architect Willem Diehl, digitale opname Gerdien Mogendorff, 2005, Fotocollectie Gelders Archief, nr. 1501-01-6950

