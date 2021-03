D66 teleurgesteld in opzeggen samenwerking

D66 is teleurgesteld over het opzeggen van de samenwerking door GroenLinks, VVD en PvdA naar aanleiding van de kritische houding van de partij rondom de discriminatieaffaire. “Transparantie en het tegengaan van discriminatie zijn voor ons enorm belangrijk,” zo laat fractievoorzitter Mattijs Loor weten. “Dat we op dat punt kritisch zijn geweest, lijkt de aanleiding te zijn voor een breuk.”

ingezonden door Mattijs Loor – Fractievoorzitter D66 Arnhem

De aanleiding

De mededeling van Groenlinks, VVD en PvdA om de samenwerking op te zeggen, schokt D66. Er is afgesproken steeds met elkaar te spreken, en niet over elkaar. Door de drie partijen werd echter eerst met anderen gesproken, voordat met D66 is gesproken. Mattijs Loor: “Wij waren graag in gesprek gebleven en met deze partners verder gebouwd aan een mooier Arnhem.”

De aanleiding voor de breuk ligt in de discriminatie-affaire die Arnhem de afgelopen maanden bezighield. “Wij wilden in alle openheid het verantwoordingsdebat in en niet op voorhand richting de coalitiepartijen uitspreken beide wethouders te blijven steunen, wat ons wel werd gevraagd. Reflectie op het verleden en perspectief voor meer transparantie en het tegengaan van discriminatie in de toekomst waren en zijn voor ons essentieel. Het politieke optreden van wethouder Louwers gaf ons op dat punt helaas te weinig vertrouwen.”

Kritiek is lastig

De partij vindt het jammer dat de andere coalitiepartijen er niet voor gekozen hebben eerst met D66 in gesprek te gaan. Loor: “Wij hebben vertrouwen in de toezeggingen van het college om de transparantie te verbeteren. En de keuze van de meerderheid van de raad om de motie van wantrouwen tegen wethouder Louwers niet te steunen, respecteren wij. Er was voor ons geen reden om de samenwerking op te zeggen.”

Dat andere partijen D66 soms lastig vinden, begrijpt de partij wel. “Natuurlijk wordt kritiek soms lastig gevonden. Maar wij zijn kritisch in het belang van een goed en transparant stadsbestuur. Goed democratisch bestuur vraagt om transparantie en om een scherpe, inhoudelijke¬† controle.”

D66 heeft de afgelopen drie jaar met alle partijen in de Arnhemse raad constructief samengewerkt. “Ook in de toekomst zullen we dit blijven doen. Uiteraard met het tegengaan van discriminatie hoog in het vaandel. En altijd in het belang van Arnhem.”

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties