De Groene Vos brengt een ode aan de washand

Korter douchen, luiden de overheidscampagnes om mensen aan te sporen tot energiebesparing. Dat gaat lang niet ver genoeg, vindt De Groene Vos, het trefpunt voor duurzame leefstijl in Arnhem. Minder vaak douchen dan één keer per dag zet minstens zoveel zoden aan de dijk.

Net als vroeger

In navolging van VVV Friesland wil Stichting De Groene Vos daarom de klassieke washand weer in ere herstellen. Onder het motto ‘Ode aan de washand’ is De Groene Vos een campagne gestart om de washand weer onder de aandacht te brengen. Want door regelmatig een washandje aan de wastafel te gebruiken in plaats van een douche te nemen, bespaar je ontzettend veel energie en drinkwater. Bovendien bespaar je kosten en tijd en ten slotte is minder douchen ook beter voor je huid.

Tijdens de zomerborrel van De Groene Vos deed voorzitter Jan Schreur de aftrap van deze campagne (zie foto). Aan de aanwezigen werden gratis washandjes uitgedeeld.

In de winkel van De Groene Vos aan de Hommelseweg 41, worden washandjes van biologisch en/of gerecycled katoen tegen een scherpe actieprijs aangeboden.

