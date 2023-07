Markt in het Sonsbeekpark

Voor de thuisblijvers tijdens de zomervakantie: op zondag 30 juli 2023 is er weer een Zeldzaam Mooi Markt in het prachtige Sonsbeekpark in Arnhem. Het is een markt met zeldzaam mooie producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelfontworpen of in kleine oplages (lokaal) geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke (biologische) lekkernijen verkocht.

De niet alledaagse dingen Kunstenaar Oscar Prinsen heeft een prachtige balans gevonden tussen zijn kunst en het draaien van plaatjes. Op de Zeldzaam Mooi Markt zorgt Oscar voor de muzikale omlijsting met oude singletjes; jukebox, soul, funk, disco, Franse chansons, jazzy en pop. Bellenblaas kunstenaar Frans van de Kamp geeft tijdens de Zeldzaam Mooi Markt mega zeepbellen demonstraties voor jong en oud. Juist de niet alledaagse dingen maken deze markt zo bijzonder. Waar: Sonsbeekpark in Arnhem

Wanneer: 30 juli 2023 van 11:00 tot 18:00 uur

Toegang: gratis

Wil je deelnemen? Schrijf je in via https://www.zeldzaammooi.com/deelnemen

Reacties