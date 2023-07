MUP kastjes door Arnhem

Onderweg naar de Intratuin bij Presikhaaf, staat een kastje dat verdekt opgesteld toch de aandacht trekt. Het is een MUP (menstruatieproducten uitgiftepunten) kastje van het Armoedefonds. Er zijn er 1864 door het hele land en Arnhem heeft er nog meer.

Gratis menstruatieproducten via MUP’s

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven is thuis geen geld voor menstruatieproducten. Het Armoedefonds stelt daarom gratis menstruatieproducten beschikbaar via lokale hulporganisaties en andere laagdrempelige locaties.

Het Armoedefonds stelt gratis menstruatieproducten beschikbaar via MUP’s (menstruatieproducten uitgiftepunten). ‘We willen meisjes en vrouwen zelf de keus bieden om een product uit te kiezen dat bij hen past en dat zij comfortabel vinden. Daarom bieden we verschillende soorten, maten en merken maandverband en tampons aan. Ook zijn er menstruatiecups beschikbaar.’

Met al de MUP’s worden er nu zo’n 150.000 meisjes/vrouwen in Nederland bereikt.

MUP’s te vinden

Op een kastje staat een QR code die je stuurt naar een donatieplek van het Armoedefonds. Diezelfde website stimuleert ook menstruatieproducten op te sturen. Maar zelf een kastje voorzien van producten, is ook mogelijk. Dus zoek ze op:

Reacties