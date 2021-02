De Nieuwe Stad – 75 jaar Arnhemse wederopbouw

Van 31 januari t/m 23 mei blikt Rozet terug op 75 jaar Wederopbouw van Arnhem én kijkt vooruit. De opening van deze periode vol exposities, activiteiten, debat en lezingen, vindt op 28 januari plaats om 17.15u met een livestream.

De inspirerende programmareeks rondom 75 jaar Wederopbouw in Arnhem – De Nieuwe Stad – stelt nieuwe mogelijkheden en dromen centraal: een stad waar iedereen zich thuis voelt. Wie zijn de mensen die nu de stad Arnhem bewonen? Welke idealen en wensen hebben zij voor zichzelf en hun leefomgeving?

Op donderdag 28 januari staat vanaf 17.15u STAAT DE LIVESTREAM OPEN

Uitgebreid programma

Vervolgens zal er tot en met 23 mei een uitgebreid programma zijn waarin we De Nieuwe Stad kunnen beleven: tentoonstellingen in de ramen van Rozet, activiteiten voor jong en oud, een cursus ‘Arnhemkunde’, wandelingen, rondleidingen en nog veel meer.

Vanwege de coronamaatregelen kan het zijn dat een activiteit wordt verplaatst of bijvoorbeeld online wordt gedaan. Hou de website van De Nieuwe Stad in de gaten! Inschrijvers krijgen via de mail bericht als er iets wijzigt.

Grand finale ‘Op het puin’

Op 11 mei gaat ‘Op het puin en dan nu‘ van Muziektheater de Plaats in co-productie met Rozet, in première. Het is dan 75 jaar geleden dat het muziektheaterspektakel Op het puin van componist Robert de Roos plaatsvond. Een legendarisch schouwspel bedoeld als hart onder de riem voor de Arnhemmers bij de heropbouw van de stad na de oorlog. Na die legendarische voorstellingen in 1946 is het stuk nooit meer opgevoerd. Onlangs werd de verloren gewaande partituur teruggevonden door een muziekbibliothecaris van het erfgoedcentrum in Rozet.

In deze indringende voorstelling verweeft Muziektheater de Plaats elementen uit het theaterspektakel Op het Puin uit 1946 met veerkrachtige verhalen van Arnhemmers nu: het muziektheaterspektakel Op het puin uit 1946 wordt nieuw leven inblazen door middel van een historisch concert, een inspirerende en actieve contextprogrammering.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties