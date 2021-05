Een maand Cultuur@Cruyffcourts in Malburgen

De laatste week breekt aan van een maand lang culturele activiteiten voor de jeugd op het CruyffCourt in Malburgen Oost. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur en de Johan Cruyff Foundation bundelen met het project Cultuur@CruyffCourts de krachten om kinderen en jongeren uit armere wijken toegang te geven tot sport en cultuur dichtbij huis: op Cruyff Courts.

In Arnhem worden de Cultuur@Cruyffcourts uitgezet door Rozet in de wijk, in samenwerking met veel partners en aanbieders in de wijk. Kinderen krijgen naast het al bestaande sportaanbod ook de mogelijkheid kennis te maken met culturele activiteiten zoals rappen, dj-en, dansen en vloggen. De maand startte op 26 april en duurt tot en met 21 mei: voor kids tussen de 7 en 15 jaar is er van alles te doen aan de Rie Mastenbroekhof in Malburgen Oost.

Cultuur@CruyffCourts

In 2019 ging Cultuur@CruyffCourts op 14 verschillende Cruyff Courts door het hele land van start waar in 2020 daar nog eens 14 Cruyff Courts bij kwamen. Op de Cruyff Courts vinden wekenlang allerlei verschillende culturele activiteiten plaats waar kinderen en jongeren aan mee kunnen doen. Zo maken ruim 1.120 kinderen kennis met sport en cultuur in hun eigen buurt. Cultuur@CruyffCourts wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij en het Fonds voor Cultuurparticipatie. In augustus 2020 was er de kick-off van het Malburgse Cultuur@CruyffCourt aan de Rie Mastenbroekhof in Malburgen Oost.

Het hele programma staat (ook) op JongINArnhem.nl.

Veilige plek



Cruyff Courts zijn veilige ontmoetingsplekken in vaak armere wijken waar kinderen en jongeren kunnen sporten. Cultuur wordt door veel ouders, kinderen en jongeren ervaren als abstract en ver van hun bed. Door op de Cruyff Courts te laten zien dat ook rap, dj-en, dansen en vloggen cultuur zijn, wordt het culturele aanbod concreet en bereikbaar. Tevens wordt de drempel naar structurele deelname verlaagd doordat de culturele lessen worden gegeven door cultuuraanbieders en buurtsportcoaches uit de wijk. Is er thuis geen geld om op les te gaan? Dan betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Over het Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem

In Nederland groeien 378.000 kinderen op in armoede. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, tóch lid kunnen worden van een sportclub of aan dans, muziek of iets anders creatiefs kunnen doen. Voor die kinderen betaalt het fonds de contributie of het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Sport en cultuur helpen een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is niet alleen belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk de samenleving.

Over de Johan Cruyff Foundation

De Johan Cruyff Foundation steunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen, overal ter wereld. Met sportprojecten voor kinderen met een beperking, de Cruyff Courts en Schoolplein14 krijgen deze kinderen letterlijk de ruimte. Ruimte waar zij zich kunnen ontwikkelen, ruimte om vrienden te maken én ruimte waar zij hun fysieke en mentale gezondheid kunnen verbeteren.

