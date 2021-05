Weer geen H80 festival, maar wel veel anders

Voor de tweede keer op rij vindt tijdens het Hemelvaartweekend op het hoogste stadspark van Arnhem vanwege de coronacrisis géén H80 festival plaats: vier dagen lang met kunst en cultuur bezoekers samen brengen en wakker schudden. Samen met diverse Gelderse partners en makers, presenteert het festival wél iets anders: een programma door het jaar heen.

Geen festivalweekend, maar het hele jaar door feest!

Het festival dat jaarlijks plaatsvindt in het Hemelvaartweekend op park Hoogte80 zal in plaats daarvan het hele jaar door programma gaan maken door de hele stad.

Twee maanden geleden kreeg Arnhem al een voorproefje van dit jaarprogramma toen Hoogte80 Festival samen met Posttheater en Musis & Stadstheater Arnhem inhaakte op Wit Konijn Rood Konijn, een voorstelling die tegelijkertijd in tientallen theaters in het land gespeeld werd.

Later dit jaar staan er nog meer activiteiten op het programma: Zo komt er een ontdekkingsroute van en naar Hoogte80, een nieuwe editie van Theater Terras, een voorstelling van Nhung Dam op een nog geheime locatie, een voorstelling van Theater Gajes in thuisbasis Geitenkamp, en de productie van Eindland, een voorstelling i.s.m. theatergoep ECHO, op de Stadsblokken in Arnhem.

Deel jouw favoriete herinnering aan Hoogte80 Festival

De coronapandemie heeft Hoogte80 Festival uitgedaagd om na te denken over een andere invulling van het Festival, en andere manieren om de ontmoeting met en tussen het publiek te behouden. Het resultaat hiervan is een divers, prikkelend jaarprogramma. Toch gaat de organisatie het rumoer tijdens het Hemelvaartweekend gigantisch missen. Om dit weekend een beetje levend te houden roept Hoogte80 Festival daarom iedereen op om zijn of haar mooiste herinneringen te delen. Dit kan door een e-mail te sturen naar publiciteit@h80festival.nl of door een bericht achter te laten op Facebook of Instagram.

Kunstroute

Op dit moment is het festival druk bezig met de ontwikkeling van een kunstroute die vanaf juni dit jaar vanaf een centraal punt in Arnhem naar Hoogte80 zal gaan lopen. De organisatie beloofd dat dit niet zomaar een alledaagse wandelroute gaat worden, maar een kunstroute waarmee je écht iets kan beleven.

Voor die beleving hebben ze de hulp in geroepen van Arnhemse makers: Wout Kemkens, Yuliya Globa, Hanneke de Jong, Jonas de Witte, Frederique van Domburg, en Eric Langendoen.

Theater Terras

Wegens succes zal in juli wederom een Theater Terras georganiseerd worden. Dit jaar echter niet op Hoogte80 maar op het buitenpodium van het Posttheater.

3 miljoen voetstappen naar Sicilië

Voor juli staat ook de voorstelling 3 miljoen voetstappen naar Sicilië van Nhung Dam (regie: Koos Terpstra) op het programma op een nog geheime locatie in Arnhem.

3 miljoen voetstappen naar Sicilië is een theatersolo, over een zoektocht van iemand die, net als Nhung Dam, maanden lang heeft gewandeld, in een tijd waarin we alles moesten loslaten wat we dachten te weten of te kennen.

Theater Gajes

In juli zal het festival ook weer terugkeren naar thuisbasis Geitenkamp waar een speciale voorstelling van theater Gajes plaats gaat vinden. Theater Gajes staat bekend als locatietheater van hoog niveau. Zij verbindt spektakel met een goed verhaal, rauwe beelden met poëzie, muzikaliteit met lewaai en neemt je mee in haar cratieve wereld.

EINDLAND

Nog meer locatietheater staat op de planning voor september. Hoogte80 Festival slaat in die maand de handen ineen met theatergroep ECHO om op op de stadsblokken de voorstelling Eindland te vertonen. In EINDLAND bevinden we ons in een periode na een apocalyps. We zien twee wezens die het afvoerputje van de wereld schoonmaken en daarbij stuiten op de resten van een beschaving die zij nooit gekend hebben.

Meer en andere info, vind je op H80festival.nl.

Dit delen:

Tweet





Reacties