Sportschool in de Sint Janskerk

Vanaf 1 juli 2021 kan er in de Sint Janskerk worden gesport: Cross Fit, Personal Training, Fysiotherapie, Yogability. Lucky Stones B.V., de eigenaar, heeft een contract afgesloten met NoGravity Crossfit: “Wij zijn blij met deze enthousiaste club, ook omdat de sportfunctie goede aansluiting vindt bij de wijk.”

Herbestemmingen

Tien jaar geleden is de Johannes de Doperkerk in Klarendal uit de eredienst onttrokken. Al snel melde zich een koper, die het rijksmonument omtoverde tot een ‘Memorarium‘ en de nodige onderhoudswerkzaamheden verrichtte. Maar het concept leverde te weinig op om vol te kunnen houden en in 2019 meldde zich weer een nieuwe eigenaar. Er werd al snel gespeculeerd over bijvoorbeeld een woon & zorg gebouw.

Totdat een herbestemmingsplan uitgevoerd zou kunnen worden, maakte Ritmiek Dans & Muziek gebruik van de kerk. De organisatie sloot mooi aan bij de wijk, maar verliet het gebouw tóch eerder dan gepland. Nu lijkt een herbestemmingsplan duidelijker te worden.

Sporten in een rijksmonument

Uit het persbericht: ‘Belangrijk om te vermelden dat met de invulling van de sportschool de monumentale elementen zoals de kruiswegstatie en het altaar van de kerk behouden en zichtbaar blijven.’

Met de komst van de sportschool is het grootste deel van de kerk weer in gebruik. Bij de invulling van het resterende deel van dit prachtige monument wordt gedacht aan een klein aantal appartementen. De eigenaar zal hierover voor het eind van het jaar een avond met de omwonende beleggen.

Maria van Klarendal

Bij de aankoop van de kerk in 2019, verdween opeens de Maria van Klarendal: bij de eigenaren van het Memorarium had ze een nieuw kapelletje gekregen en was ze opnieuw aangekleed. Tot enkele decennia geleden gingen Klarendallers jaarlijks met haar op bedevaart naar Kevelaer. Ten tijde van het Memorarium konden aanbidders haar nog eens begroeten. Maar opeens was ze weg, een mysterie. Of toch niet? De Gelderlander kwam er een jaar geleden achter. Of deze inventaris van het gebouw terug komt naar haar plek, valt te betwijfelen.

