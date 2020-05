Wat jij niet ziet – een podcast rondom thema oorlog en bevrijding

In het kader van de herdenkingen in mei maakt Het Collectief Vier in samenwerking met Muziektheater De Plaats de podcast Wat jij niet ziet – een podcast voor dappere kinderen. De eerste aflevering van de podcast is te beluisteren op 1 mei om 14.00 uur op www.theaterdeplaats.nl.

Elk jaar vraagt Muziektheater De Plaats een jonge regisseur een jeugdvoorstelling te maken rondom het thema oorlog en bevrijding. Dit jaar zou Het Collectief Vier, bestaande uit vier studenten van ArtEZ, de voorstelling Wat jij niet ziet ontwikkelen en spelen. Deze wordt verplaatst naar het najaar maar als vooronderzoek maken zij nu de podcast Wat jij niet ziet- een podcast voor dappere kinderen. De podcast bestaat uit vijf afleveringen die we online plaatsen van 1 t/m 5 mei 2020.

Op een ochtend wordt Minne wakker. Alles is net iets anders dan normaal: ouders smoezen in de keuken, de televisie mag niet meer aan en het pleintje voor het huis ligt er verlaten bij. De ouders van Yous, Minne’s buurjongen en beste vriend, hebben zelfs rode vlekken in hun nek. Samen gaan ze op onderzoek uit. Wat is er aan de hand?

Wat jij niet ziet is een podcast over angst en dapper zijn van. De podcast is geschikt voor iedereen vanaf 8 jaar.

Credits

Concept en regie: Jolieke Bak, Evelien Kanters, Loïs Lint en Bregt van Deursen (Het Collectief Vier) | Spel: Dorine Aben, Leendert Bosch, Alexander Schuitema, Minne Thomas, Jolieke Bak, Evelien Kanters, Loïs Lint en Bregt van Deursen | Begeleiding: Nicole Vervloed | Dramaturgie: Emma Berentsen | Tekst advies: Daniël Klunder | Muziek: Luuk van Rosmalen Audio design: Rinus Aarts

Data podcast

De eerste aflevering verschijnt op 1 mei om 14.00 uur op www.theaterdeplaats.nl. De dagen erna verschijnt er telkens een nieuwe aflevering om 14.00 uur. Ook na deze data zijn alle afleveringen te beluisteren.

Muziektheater De Plaats

De Plaats laat in zijn multidisciplinaire voorstellingen op locatie een nieuw geluid horen. Eén van rust, stilte, nuance, en verbinding. De locatie is inspiratiebron en medespeler in de voorstellingen. Naast onze professionele cast en crew werken we samen met amateurs en amateurverenigingen uit de omgeving. Altijd in, met door en voor de wereld om ons heen.

