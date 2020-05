NOS Bevrijdingsjournaal 29 april 2020

De NOS staat stil bij de herdenking van 75 jaar bevrijding met journaals rond sleutelmomenten in de Tweede Wereldoorlog. Het nieuws van toen wordt verslagen alsof het nu gebeurt. Gisteravond kondigde presentator Herman van der Zandt al aan: ‘Morgen zijn we in Arnhem, of wat daar van over is…’

Nos Bevrijdingsjournaals is een programma dat de NOS in 2019 en 2020 uitzendt ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Er werd in juni 2019 een serie gemaakt rond de invasie op Normandië, in september 2019 rond Market Garden, januari 2020 rond het optrekken van het Russische leger en de ontdekking van Auschwitz en nu rond de uiteindelijke hele bevrijding van Nederland.

In de afleveringen van 27 en 28 april worden telkens weer andere concentratiekampen ontdekt door de Amerikanen. Hier kun je ze allemaal zien.

In de derde aflevering zijn indrukwekkende beelden te zien van een verwoest Arnhem, vanavond op NPO1 te zien vlak na het NOS journaal.

Online staat deze aflevering al gepubliceerd:

