Een tijdscapsule voor 1000 jaar begraven

ArtEZ studenten Beeldende Kunst hebben een tijdscapsule in de tuin van Museum Arnhem begraven, die pas over duizend jaar mag worden opengemaakt. Er is een gat van twee meter diep gegraven in de toekomstige beeldentuin van Museum Arnhem, waar de studenten op dinsdag 12 oktober 2021 een grote zwarte kubus in lieten zakken. Wat zit daar in?

Omgekeerde archeologie

De inhoud zal pas over duizend jaar worden ontsloten, en bestaat uit kunstwerken waarmee de studenten reageren op de vraagstukken die zo’n extreem lange termijn perspectief met zich mee brengt:

Spreken de mensen uit de verre toekomst nog wel onze taal? Hoe zal de wereld er dan uit zien? Zal er na alle klimaatveranderingen überhaupt nog wel iemand rondlopen, die de zwarte doos kan openen?

De tijdscapsule komt voort uit het project “Reverse Archaeology”, geleid door kunstenaarsduo Iratxe Jaio en Klaas van Gorkum aan BEAR – Base for Experiment, Art and Research van de Artez Hogeschool voor de Kunsten.

Een catalogus met daarin de inhoudsomschrijving van de capsule is overhandigd aan stadsarcheoloog Martijn Defilet, die bij het graven van het gat betrokken was. Met een metaaldetector heeft hij ieder laagje aarde doorzocht op resten metaal uit de Tweede Wereldoorlog, om te voorkomen dat de studenten op onontplofte munitie zouden stuiten. Bommen werden niet gevonden, wel een granaatscherf, keramiek en steeltjes oud-hollandse tabakspijp.

In de tuin over geheimzinnigs heen lopen

Museum Arnhem staat zelf aan de vooravond van een sleutelmoment in haar eigen geschiedenis, en dat voegt een actuele dimensie toe aan de tijdscapsule. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe vleugel ontworpen door Benthem Crouwel Architects. In deze vleugel komen niet alleen nieuwe tentoonstellingszalen, maar ook het depot van het museum. Hierin worden straks alle 30.000 objecten uit de collectie van het museum bewaard, waaronder de collectie archeologie van de Gemeente Arnhem.

De vernieuwde beeldentuin wordt de groene ontmoetingsplek van Arnhem en is vrij toegankelijk voor iedereen. En onder de voeten van de bezoekers zal straks de capsule duizend jaar onaangeroerd in de grond blijven wachten, tot de archeologen van de verre toekomst haar weer opgraven.

Het BEAR project Reverse Archaeology wordt geleid door Iratxe Jaio en Klaas van Gorkum, en bestaat uit: Jamell Saman, Thijs Bronts, Beau Toebes, Ietje Hermans, Yip Stals, Liam Siepel, Ajna Lőrincz, Paloma Jet Plantenga, Sterre Fermin, Hebe Diepenmaat, Paty Berendsen, Milan van der Stouw, Marieke Vermij, Margarita Villuveit, Ster Borgman, Josquin van Elburg.

Dit delen:

Tweet





Reacties