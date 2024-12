Trekt DFS Arnhem goede reeks door in december?

Voor de handballers van DFS Arnhem was november een succesvolle maand. De formatie van trainer Vladan Mijalkovic won in de eredivisie vier van de vijf wedstrijden. Vorige week zaterdag liet DFS zien met de subtop mee te kunnen door PSV, de nummer twee op de ranglijst, met 34-32 te verslaan.

Die thuiszege in sporthal Rijkerswoerd was de derde overwinning op rij en daarmee tankte de ploeg vertrouwen voor de confrontatie met Tachos, zondagmiddag om 14.05 uur in sporthal De Slagen in Waalwijk. Voor Mijalkovic een pikant duel, want de huidige coach van DFS kwam in 2002 op 28-jarige leeftijd naar Nederland om als semiprof bij Tachos te gaan handballen. De geboren Serviër was later ook nog zeven jaar trainer van verschillende teams bij de Waalwijkse club, waarvan de laatste twee jaar (2018-2020) bij de hoofdmacht.

In Arnhem is Mijalkovic bij DFS bezig aan zijn eerste seizoen. Na het vertrek van veel spelers, waaronder de routiniers Peter Schoenaker (naar Handbal Houten) en Thijs Geurds (gestopt), bouwt Mijalkovic aan een nieuwe ploeg.

Die nieuwe, piepjonge ploeg, lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. Na de zeges op Bevo HC 2 (40-29) en uit bij het Limburgse R+D Handball Team (24-32) moest ook PSV eraan geloven. “Een superspannende wedstrijd waarin het verschil voor beide ploegen nooit meer dan twee doelpunten is geweest”, zei Miljakovic. “In de slotfase hebben wij de wedstrijd naar ons toe kunnen trekken en daar ben ik hartstikke blij mee.”

De coach van DFS vond dat zijn complete ploeg goed had gespeeld met ook een belangrijke rol voor doelman Robin Hazewinkel. “Maar het moeilijke is om na drie zeges op rij dit vol te houden. Ik ben benieuwd hoe sterk we zondagmiddag tegen Tachos zullen zijn”, keek Mijalkovic al vooruit naar het duel met de club waar het in Nederland voor hem allemaal begon.

Na het duel in Waalwijk komen de handballers van DFS Arnhem in 2024 nog twee keer in actie. Op zaterdag 14 december is de Arnhemse ploeg in sporthal Rijkerswoerd gastheer van Hellas (20.40 uur). Op zondag 22 december staat in Angelso de uitwedstrijd tegen E&O/Hurry Up (15.00 uur) op het programma. De hamvraag: weet DFS Arnhem ook de laatste drie duels in 2024 in winst om te zetten?

DFS Arnhem – PSV 34-32 (17-16).

Doelpunten DFS Arnhem: Sofiane Rhouma 7, Robbie van der Linden 7, Dani van Noesel 6, Kik Ratelband 4, Niguel Wunderink 4, Bink Groener 3, Sam Peperkamp 1, Niels van Noesel 1, Rick Steins 1.

Foto boven: Rick Steins, hier in actie tegen Bevo HC 2, was vorige week zaterdag met Robbie van der Linden de topscorer. Beiden scoorden zeven keer. (Foto: Sally de Laet)



Stand Eredivisie

WHC/Hercules 12-23

PSV 12-16

Aalsmeer 2 12-16

Bevo HC 2 12-16

Hellas 12-16

Volendam 2 12-16

Feyenoord 12-15

Tachos 12-13

DFS Arnhem 12-13

Beekse Fusie Club 11-11

Dynamico 12-8

E&O/Hurry Up 12-8

Quintus 12-7

R+D Handball Team 12-6

Rapiditas 12-4

Aristos 11-2

(Tekst: Han Dreuning)

Reacties