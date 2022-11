Jongeren servicepunt The Point winnen Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk [video]

De vrijwilligers van servicepunten The Point Presikhaaf en The Point Kronenburg winnen de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk in de categorie ‘Arnhemse Jonge Helden’. De servicepunten worden grotendeels draaiende gehouden door vrijwilligers en stagiaires. Met de prijs is een bedrag van 250 euro gemoeid. De steunpunten in de winkelcentra Presikhaaf en Kronenburg mogen samen 250 euro verdelen.

In de reportage van streekomroep RTV Connect laten vrijwilligers van The Point Presikhaaf zien hoe ouderen die slecht ter been zijn van en naar het winkelcentrum worden gebracht. Dat doen de vrijwilligers met hun bijzondere autootje waarmee zij door het winkelcentrum mogen rijden.

Ook ‘SkateforCoen’ ontving dezelfde Arnhemse Jonge Helden Prijs. Vrijwilligers van Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp vielen eveneens in de prijzen: zij krijgen de Arnhemse Helden Groepsprijs. De thuishulpvrijwilligers mogen samen 500 euro verdelen. Guusta Jansen van het Ronald McDonald Boshuis werd als individuele vrijwilliger geëerd. Zij ontving een beeldje en 500 euro tijdens de uitreiking van de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk 2022. De oproep om kandidaten voor te dragen voor de Arnhemse Stadsprijs voor vrijwilligerswerk leverde dit jaar zo’n veertig inzendingen op.

‘Kurk waar stad op drijft’

Volgens wethouder Vrijwilligersbeleid Mark Lauriks zijn vrijwilligers ‘de kurk waar onze stad op drijft’. Lauriks: “De genomineerden van dit jaar geven mooi weer hoe ontzettend breed en waardevol de inzet van vrijwilligers in Arnhem is. Van jong tot oud en van noord tot zuid zijn Arnhemmers te vinden die de ander belangeloos een handje helpen, een gezellige vereniging maken of voor anderen zorgen. Zij verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.”

