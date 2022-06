‘Eigen-Wijs’ laat zien dat iedereen een talent heeft

In de wijk Geitenkamp is de derde editie van Eigen-Wijs van start gegaan, een gratis opleiding basisvaardigheden voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Initiatiefnemer Marjon Bussink, bewonersondersteuner bij Stichting Rijnstad: “Tot nu toe is nog geen enkele training hetzelfde. Dat is ook de bedoeling: met de cursus willen we maatwerk leveren.”

door Hilde Wijnen

Marjon Bussink is een verbinder pur sang. Ruim 42 jaar werkt ze bij welzijnsorganisatie Rijnstad. De laatste jaren is Geitenkamp haar vaste stek. Daar houdt ze zich vooral bezig met het activeren van bewoners, onder andere bij Het Activeringsteam. De groep, die bestaat uit buurtbewoners zonder werk, organiseert activiteiten in en voor de wijk. Door zelf initiatieven te ontwikkelen en mee te doen, (her)ontdekken teamleden hun kwaliteiten en talenten en doen zij ervaring op in werksituaties. Vanuit Het Activeringsteam kunnen ze vervolgens doorstromen naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan. Goed geregeld, zou je zeggen, en vaak is dat ook zo. Toch valt er volgens Marjon geregeld iemand buiten de boot: “Ik merkte dat het weleens lastig is mensen te plaatsen omdat ze soms bepaalde basisvaardigheden missen. En of het nou om taal gaat of om kennis op sociaal vlak, eigenlijk was er in Arnhem nergens een plek waar ze die vaardigheden alsnog konden leren.”

Schijf van vijf

Ze kaartte het probleem aan bij Team Leefomgeving en mocht ermee aan de slag. “Ik ging kijken in het land: wat is er eigenlijk al op dit gebied? Zo kwam ik al snel de schijf van vijf tegen. Niet die van voedsel, maar die van basisvaardigheden. Ik dacht, daar moet ik wat mee!” Voldoende geletterd zijn, omgaan met geld, zorgen voor een gezond lichaam en een gezonde geest, werken met computers en weten wat je rechten en plichten zijn in de samenleving en hoe je met anderen samenleeft en communiceert: in vier maanden tijd komen al deze vaardigheden in de cursus Eigen-Wijs aan bod.

Familie

Deelnemers werken in kleine groepen. Dat is niet voor niets, aldus Marjon: “Mensen vinden het fijn om iets samen in een groep te doen. Je kunt leren van elkaar, dingen delen, je verhaal vertellen. Het sociale aspect is erg belangrijk, dat merk ik ook bij Het Activeringsteam. Ik hoor regelmatig dat het voor de teamleden voelt alsof ze een soort familie van elkaar zijn geworden.”

Gastdocenten

Onder leiding van een docent van RijnIJssel komen de cursisten twee dagdelen in de week samen. Ook krijgen ze les van diverse gastdocenten. “Een leefstijlcoach bijvoorbeeld die uitleg geeft over gezond eten,” licht Marjon toe. “Of er komt iemand vertellen over hoe je jezelf in je kracht kunt zetten met behulp van verschillende kledingstijlen en kleurgebruik. Dit keer heeft Pro Persona een training gegeven: Blij met mij, over zelfinzicht en zelfwaardering. Voor zo’n training moet een groep zeker drie tot vier weken bij elkaar zijn. Dan ontstaat er ruimte en is het heel waardevol. Ze leren waar ze goed in zijn en waarin niet. Dat werkt door in de hele training, aan alles merk je dat. Ook laten we zien wat er allemaal mogelijk is, want er is best heel veel: activerend werk, Het Leerwerkloket, Scalabor.”

Iedereen welkom

Tot nu toe maken alleen vrouwen van de gratis opleiding gebruik, maar ook mannen zijn welkom. De achtergronden van de deelnemers zijn heel divers. “Er zit iemand bij die altijd voor haar moeder gezorgd heeft en nooit mocht leren van haar vader. Later kreeg ze een gezin en pas nu haar kinderen een eigen leven hebben, kan ze eindelijk zelf iets gaan doen. Wie kan je in zo’n geval helpen? Nou, Eigen-Wijs kan dat dus.”

Succes

De eerste editie van Eigen-Wijs, de pilotversie, was een succes. “We hebben acht van de twaalf mensen kunnen plaatsen. Eentje is begonnen als helpende bij Drie Gasthuizen, twee zijn er gaan werken bij 2Switch. Ik doe altijd de nazorg. Als de deelnemers klaar zijn met de cursus, is het belangrijk dat ze meteen erna een stap kunnen zetten. Anders dreigt er een zwart gat. We hebben een heel prettige samenwerking met de regisseurs van Werk & Inkomen. Ze kijken echt wie ze voor zich hebben. Ik kan natuurlijk niet bepalen wat ze moeten beslissen of doen, maar ik kan wel sturen: met deze deelnemer kun je beter even wachten, deze kan meteen door. We doen het echt samen.”

Dubbeltje

Twee trainingen Eigen-Wijs per jaar staan er vooralsnog op de planning. Aan inspiratie is alvast geen gebrek. “Ik vind het fantastisch dat ik dit idee heb mogen uitwerken van Team Leefomgeving. Ik heb zoveel idee├źn dat ik wel een heel jaar kan vullen! Soms word ik weleens gek van mezelf, maar het is zo leuk als alles in elkaar valt. Een van de mooiste dingen vind ik het om mensen die denken voor een dubbeltje geboren te zijn te laten zien dat je ook een kwartje kan worden, want ieder mens telt, alles kan groeien en iedereen heeft een talent. Je kunt altijd mensen om je heen verzamelen die je kunnen helpen en ondersteunen.”

Meer informatie: m.bussink@rijnstad.nl/026-3127700

Reacties