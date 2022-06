Gratis online training ‘Omgaan met agressie’ voor ondernemers in en uit Arnhem

Omgaan met agressie is een online training die is opgezet door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) in samenwerking met ondernemers. De training is om die reden aan de praktijk gerelateerd en sluit goed aan bij het bedrijfsleven. ‘Omgaan met agressie’ is ook beschikbaar voor ondernemers in en uit de gemeente Arnhem. De eerstvolgende training is 9 juni a.s.. We beginnen om 19.00 uur. Aanmelden kan op de site van RPCNH.

Inhoud training

Het grote dilemma bij omgaan met agressie is dat u graag de klant wilt begrenzen op zijn of haar gedrag en tegelijkertijd klantvriendelijk wilt blijven. U maakt kennis met een methode die recht doet aan de relatie met de klant en het stellen van grenzen. Hoe herken je een escalerende situatie, hoe beoordeel je de vorm en hoe keer je op effectieve wijze de situatie? In de training wordt gebruik gemaakt van videomateriaal en andere interactieve acties.

De training Omgaan met agressie duurt maximaal vijf kwartier, er is geen beperking aan het aantal deelnemers, de uitzending vindt plaats via Zoom.

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland zijn beide onderdeel van het landelijke Platform Veilig Ondernemen.

