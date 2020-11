Groeten uit Klarendal

Gratis ansichtkaarten: deze zomer had bewoonster Annet Veerbeek vriendin en fotograaf Mirjam Huisman op bezoek. Samen legden ze de meerdere facetten van Klarendal op een warme zomerdag vast. De resultaten hangen in de etalage bij Bakkerij Holleman en zijn als ansichtkaarten gratis te verkrijgen.

Als ondernemer in het Modekwartier en bewoner van de wijk, kwam styliste Annet Veerbeek door de coronacrisis zonder werk te zitten. Maar stil zitten kan ze niet. Ondertussen volgt haar vriendin Mirjam Huisman een studie op de fotoacademie. Zij had voor haar opleiding de opdracht een warme zomerdag in een volkswijk te fotograferen. Annet liet hier een aantal dingen samen komen tijdens de afgelopen zomer en pakte de opdracht van haar vriendin aan om in deze rare tijden mensen in de wijk met elkaar te verbinden.

Vriendinnen op pad

Ze stelde vriendin en fotograaf Mirjam voor aan wijkbewoners van alle allure die Annet kent en deed voor sommige modellen styling om de rouwheid van de straat te laten zien. Samen lieten ze bij anderen tijdens de warme dagen op hun plastic stoeltje voor de deur, juist weer de echtheid van de wijk zien.

Via het wijkbudget van Klarendal zorgde ze voor een aanvraag om mooie prints te kunnen maken én gratis ansichtkaarten te kunnen ontwerpen en printen. Ze hoopte natuurlijk op een prachtige lancering van dit fotoproject met bier, kaasjes en worst, bubbels, en veel pers op een centrale locatie. Aandacht voor positieve dingen in deze tijd kan de wereld tenslotte goed gebruiken, maar dat lieten de coronamaatregelen die begin november van kracht gingen helaas niet toe…

In de etalage

Een aantal van de foto’s hangen ondertussen in de etalageramen van Bakkerij Holleman. Op 20 november is er toch een bescheiden openingshandeling verricht door fotograaf en wijkbewoonster op anderhalve meter afstand van elkaar. De bakker presenteerde er heerlijke soesjes bij.

Loop vooral langs! En in deze tijd waarin veel meer mensen met eenzaamheid te kampen hebben; verstuur kaartjes! Ze zijn gratis te verkrijgen bij bakkerij Holleman en de tabakszaak van Simone.

